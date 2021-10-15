عون يبحث مع الصديق الكبير آليات تمويل مشاريع قطاع النفط الاستثمارية

وزير النفط والغاز محمد عون، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير, 15 أكتوبر 2021. (وزارة النفط)

بحث وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد إمحمد عون، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، سبل دعم ومساندة تمويل مشاريع قطاع النفط الاستثمارية.

وقال بيان لوزارة النفط اليوم، إن الاجتماع يأتي لزيادة التنسيق والتعاون بين الوزارة والمصرف، بهدف تعزيز التوجه نحو دعم ومساندة تمويل مشاريع قطاع النفط الاستثمارية، للمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

وتابع أن الاجتماع شهد مراجعة نتائج مستهدفات اللقاءات السابقة، ومناقشة «سبل دعم قطاع النفط والغاز، وفق رؤية حكومة الوحدة الوطنية».

- وزير النفط يطلع المنفي على عراقيل زيادة الإنتاج

والإثنين الماضي، التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وزير النفط والغاز، للوقوف على أهم الإشكاليات التي تواجه قطاع الوزارة.

وخلال اللقاء «وضع وزير النفط والغاز، المنفي في صورة سير الإنتاج وبعض العراقيل التي تعيق زيادة الإنتاج، وتحسين أوضاع القطاع»، وفق بيان للمجلس الرئاسي حينها.