وزير النفط يطلع المنفي على عراقيل زيادة الإنتاج

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ووزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة. المهندس محمد امحمد عون، خلال لقاء 11 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الإثنين، وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة المهندس محمد امحمد عون، وذلك للوقوف على أهم الإشكاليات التي تواجه قطاع الوزارة.

وحسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي «وضع وزير النفط والغاز، المنفي في صورة سير الإنتاج وبعض العراقيل التي تعيق زيادة الإنتاج، وتحسين أوضاع القطاع».

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وتناول الاجتماع العديد من الملفات الأخرى، أهمها تشكيل لجان الإدارة للشركات التابعة، وكذلك مناقشة كل ما يتعلق بالاختصاصات التي آلت لوزارة النفط.