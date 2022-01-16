الكبير يطلع المنفي على خطة توحيد المصرف المركزي

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

قال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، إن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، أطلع رئيس المجلس محمد المنفي خلال لقائهما، اليوم الأحد، على خطة توحيد المصرف المركزي والإجراءات والإطار الزمني اللازمين لذلك.

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، إن لقاء المنفي والكبير جرى خلاله بحث آخر مستجدات توحيد السلطة النقدية في ليبيا.

وشدد المنفي من جانبه على أهمية وضرورة وحدة واستقلال المؤسسات السيادية في البلاد، وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي، وذلك تأكيدًا على دور المجلس الرئاسي في متابعة توحيد المؤسسات في الدولة.

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وأعلن محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، ونائبه علي الحبري في 6 ديسمبر 2021 اتفاقهما على إطلاق عملية توحيد المصرف المركزي بشكل فعلي والتوافق على مسارات العمل والفرق الفنية المعنية بتنفيذ عملية التوحيد، مؤكدين التزامهما بمواصلة التقدم لتحقيق الأهداف المرجوة من توحيد المصرف».

وجاء إعلان الكبير والحبري عقب مناقشة مراحل التوحيد وفق خارطة الطريق المقترحة من قبل شركة الخدمات المالية الدولية «ديلويت» إبان إنجاز عملية المراجعة المالية الدولية للمصرف المركزي في شهر يوليو 2021.