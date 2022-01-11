«اعتذار» و«حل» من الدبيبة لأزمة الكتاب المدرسي

اجتماع الدبيبة مع إدارات وزارة التربية والتعليم، 11 يناير 2022. (حساب الدبيبة على تويتر)

اعتذر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، الثلاثاء، بسبب تأخر توفر الكتاب المدرسي، مؤكدًا ضرورة «طباعة الكتب في ليبيا» كـ«حل جذري» لهذه الأزمة.

جاء ذلك في تغريدة للدبيبة على حسابه بموقع «تويتر» تعليقًا على اجتماعه، الثلاثاء، مع إدارات وزارة التربية والتعليم المختلفة، حيث أكد ضرورة الاهتمام بتطوير العملية التعليمية لتواكب العصر، ودعمه «بشتى الطرق» للمعلمين.

ورأى رئيس الحكومة أن الانتقال لأساليب تعليمية أخرى غير الكتب «يحتاج إلى وقت»، موضحًا «لا يمكننا أن نطبقه في بلاد لا زالت في طور الاستقرار، والأولى أن نستمع لأبنائنا الطلبة وأن تستلهم أفكارنا منهم».

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وأمس الإثنين، أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه من المرتقب وصول الدفعة الأولى من الكتاب المدرسي إلى المخازن خلال الأسبوع الجاري، وذلك نقلًا عن مدير مركز المناهج التربوية الطاهر حبيب.

ونهاية ديسمبر، تحدث رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، عن «فساد» يشوب إدارة ملف توفير الكتاب المدرسي، ويتسبب في تأخر توفير الكتاب المدرسي «كل سنة»، منبهًا إلى «عدم التزام» القائمين على الملف بواجب «تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لإجراءات التعاقد».

وقال شكشك خلال اجتماع مع النائب العام، الصديق الصور، إن القائمين على ملف توفير الكتاب المدرسي «أعرضوا» عن الأمتثال للتوجيهات الصادرة من ديوان المحاسبة في هذا الشأن، وتعمدوا «اللجوء إلى عدم الشفافية في إجراءات التعاقد»، موضحًا أن هذه الإجراءات «عادة ما تكون مبنية على محاصصة غير مشروعة بين عدة شركات»، وفق بيان صادر عن مكتب النائب العام.