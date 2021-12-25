«التربية والتعليم» تبدأ توزيع نسخ الكتاب المدرسي المتوفرة في المخازن

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 ديسمبر 2021, 11:28 صباحا
شعار وزارة التربية والتعليم. (الإنترنت)

بدأت وزارة التربية والتعليم توزيع كل نسخ الكتاب المدرسي الموجودة في المخازن العامة والفرعية، وذلك عقب قيام وزير التربية والتعليم المكلف أحمد فرج أبوخزام بزيارة تفقدية لمخزن الكتاب المدرسي الرئيسي بتاجوراء الجمعة، وقف خلالها على عملية التوزيع على مراقبات التربية والتعليم بالبلديات، وفق وكالة الأنباء الليبية (وال). 

وقال الوزير إن جولته «تأتي للاهتمام بتوفير الكتاب المدرسي من الرصيد المتوفر في المخازن»، مضيفًا أنه «وجّه تعليماته بإخلاء جميع المخازن الرئيسية والفرعية وتزويد جميع مراقبات التربية والتعليم باحتياجاتها بشكل عادل، حسب ما هو متوفر».

تكليف وزير الدولة لشؤون المهجرين بتولي وزارة التعليم «موقتا»
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ويوم الأربعاء، قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، تكليف وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، أحمد فرج أبوخزام، بتسيير مهام وزير التربية والتعليم «موقتًا». جاء ذلك وفق القرار رقم (528)، والمؤرخ في 21 ديسمبر 2021.

والإثنين، أعلن مكتب النائب العام، حبس وزير التربية التعليم موسى المقريف، على خلفية أزمة عدم طباعة الكتاب المدرسي.

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