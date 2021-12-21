الدبيبة: الحكومة سيلت 190 مليون دينار لوزارة التعليم لطباعة الكتاب المدرسي من يونيو

الدبيبة متحدثًا خلال مشاركته في ندوة «المرأة والمشاركة السياسية» بطرابلس، الثلاثاء 21 ديسمبر 2021. (بث مباشر)

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أن الحكومة «سيلت 190 مليون دينار لوزارة التعليم لغرض طباعة الكتاب المدرسي منذ يونيو الماضي»، معربًا عن غضبه من عدم توافر الكتب للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.

وقال الدبيبة، في كلمة له خلال مشاركته في ندوة «المرأة والمشاركة السياسية» في العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، إنه اكتشف لاحقًا أن الأموال التي خصصتها الحكومة لوزارة التعليم لطباعة الكتاب المدرسي «حُوِّلت للحساب الشخصي لوزير التعليم»، محملًا إياه المسؤولية عن هذا التقصير.

وأضاف الدبيبة أن النيابة العامة تواصل الآن تحقيقاتها في القضية، منوهًا إلى أن الحكومة باشرت في اتخاذ الإجراءات السريعة لتوفير الكتب لمختلف الطلبة، مؤكدًا أن الحكومة لن يمكنها غض الطرف عن هذا الموضوع.

كما نوه الدبيبة إلى أنه سيتابع مع وزارة التعليم هذا الملف لإنجازه في أسرع وقت لتمكين الطلاب من دراستهم.