تكليف وزير الدولة لشؤون المهجرين بتولي وزارة التعليم «موقتا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 ديسمبر 2021, 04:47 مساء
شعار وزارة التربية والتعليم, (الإنترنت)

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، تكليف وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، أحمد فرج أبوخزام، بتسيير مهام وزير التربية والتعليم «موقتًا».

جاء ذلك وفق القرار رقم (528)، والمؤرخ في 21 ديسمبر 2021.

والإثنين، أعلن مكتب النائب العام، حبس وزير التربية التعليم موسى المقريف، على خلفية أزمة عدم طباعة الكتاب المدرسي.

وأشار مكتب النائب العام، في بيان، إلى أن المستشار الصديق الصور، وجه بمباشرة التحقيق، بغرض استجلاء الملابسات التي صاحبت إجراءات التعاقد على طباعة وتأمين الكتاب المدرسي من قبل جهة الإدارة، واستيضاح الأسباب التي حالت دون توفيره في آجال لا تصطدم مع المواعيد المحددة لبداية السنة الدراسية وانتهائها.

وأمس الثلاثاء، أكد الدبيبة، أن الحكومة «سيلت 190 مليون دينار لوزارة التعليم لغرض طباعة الكتاب المدرسي منذ يونيو الماضي»، معربًا عن غضبه من عدم توافر الكتب للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.

- الدبيبة: الحكومة سيلت 190 مليون دينار لوزارة التعليم لطباعة الكتاب المدرسي من يونيو
- النيابة العامة تصدر أمرا بحبس وزير التربية والتعليم احتياطيا

وقال الدبيبة، في كلمة له خلال مشاركته في ندوة «المرأة والمشاركة السياسية» في العاصمة طرابلس، إنه اكتشف لاحقًا أن الأموال التي خصصتها الحكومة لوزارة التعليم لطباعة الكتاب المدرسي «حُوِّلت للحساب الشخصي لوزير التعليم»، محملًا إياه المسؤولية عن هذا التقصير.

وأضاف الدبيبة أن النيابة العامة تواصل الآن تحقيقاتها في القضية، منوهًا بأن الحكومة باشرت في اتخاذ الإجراءات السريعة لتوفير الكتب لمختلف الطلبة، مؤكدًا أن الحكومة لن يمكنها غض الطرف عن هذا الموضوع، كما نوه بأنه سيتابع مع وزارة التعليم هذا الملف لإنجازه في أسرع وقت لتمكين الطلاب من دراستهم.

فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم تشكيل مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية لجنة وزارية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي أسندت لها مهام طباعة وتوريد الكتاب المدرسي».

وأضافت الوزارة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن «مبلغ الـ 190 مليون دينار المخصصة لطباعة وتوريد الكتاب المدرسي لا تزال في حساب الوزارة».

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