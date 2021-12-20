النيابة العامة تصدر أمرا بحبس وزير التربية والتعليم احتياطيا

وزير التربية والتعليم، موسى المقريف. (أرشيفية: الإنترنت)

أصدرت النيابة العامة، الإثنين، أمرا بالحبس الاحتياطي ضد وزير التربية والتعليم، موسى المقريف، وذلك على خلفية أزمة الكتاب المدرسي، حسبما ذكرت قناة الوسط .(WTV)

وفي تصريحات سابقة، قال نائب مدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية في وزارة التربية والتعليم محمود الوندي، إنه لم يجر التعاقد على طباعة الكتب المدرسية، رغم أن الحكومة وفرت المبالغ اللازمة لذلك، وهي في حسابات وزارة التعليم منذ يونيو الماضي، ورئيس الحكومة أعطى الإذن بالتعاقد، حسب تصريح إلى إذاعة مصراتة.

بدوره، وخلال لقاء مع قناة «ليبيا الأحرار» تحدث وزير التربية والتعليم عن أسباب تأخر طباعة الكتاب المدرسي، في ظل توجه الأسر لتصوير المناهج التعليمية، في واحدة من المرات النادرة التي يبدأ فيها العام الدراسي من دون توفير الكتاب، وأشار إلى تأخر الميزانيات المخصصة لوزارة التعليم، قبل أن يصدر تفويض مالي في شهر سبتمبر الماضي لطباعة الكتاب المدرسي.