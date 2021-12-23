القيب يبحث مع شركات الطباعة المحلية توفير الكتاب المدرسي بشكل عاجل

اجتماع القيب مع ممثلي شركات الطباعة المحلية، الخميس 23 ديسمبر 2021. (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي)

عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية، عمران القيب، الخميس، اجتماعًا مع ممثلي عدد من شركات الطباعة المحلية، خُصص لبحث إمكانية توفير الكتاب المدرسي لطلاب مراحل التعليم الأساسي بشكل عاجل.

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر صفحتها على «فيسبوك» إن رؤساء ومندوبي الشركات المحلية للطباعة استعرضوا خلال اجتماعهم مع القيب بمكتبه في ديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس، خبرتهم في مجال طباعة الكتاب المدرسي وإمكاناتهم بشكل عام والمدة الزمنية التي يحتاجونها لتنفيذ المطلوب.

يأتي هذا الاجتماع عقب تكليف القيب برئاسة اللجنة الوزارية المشكلة من قبل حكومة الوحدة الوطنية لإيجاد آلية مثلى لتوفير الكتاب المدرسي بشكل عاجل وتوزيعه على المدارس كافة خلال المدة القريبة المقبلة.

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وأكدت وزارة التربية والتعليم، أمس الأربعاء، أن مبلغ الـ 190 مليون دينار المخصصة لطباعة وتوريد الكتاب المدرسي لا تزال في حسابها، وذلك ردًا على حديث رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، بشأن تخصيص المبلغ منذ يونيو الماضي لطباعة الكتاب المدرسي لطلاب العام الدراسي 2021 - 2022.

وأعلن مكتب النائب العام، الصديق الصور، يوم الإثنين، حبس وزير التربية التعليم بحكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف، على خلفية أزمة عدم طباعة الكتاب المدرسي. وذلك بعدما تبين للنيابة العامة من خلال التحقيقات إهمال وتقصير الوزير.