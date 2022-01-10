الدفعة الأولى من الكتب المدرسية تصل للمخازن خلال أيام

جانب من اجتماع وزير التعليم أحمد أبو خزام مع مسؤولي الوزارة لتناول مستجدات أزمة طباعة الكتاب المدرسي، 9 يناير 2022. (الوزارة)

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أنه من المرتقب وصول الدفعة الأولى من الكتاب المدرسي إلى المخازن خلال الأسبوع الجاري، وذلك نقلا عن مدير مركز المناهج التربوية الطاهر حبيب.

واجتمع الوزير، أحمد أبو خزام، مع وكلاء الوزارة محسن الكبير، ومسعودة الأسود، وعلي التبروري، ومديري المراكز والمصالح والهيئات والإدارات أمس الأحد، إذ جرت مناقشة مستجدات طباعة الكتاب المدرسي، بعد تكليف 12 شركة طباعته.

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وتناول الاجتماع سير عمل مصلحة المرافق التعليمية بصيانة المؤسسات التعليمية، وتوفير التجهيزات المدرسية، وآخر مستجدات إفراجات العقود المتعثرة والإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأنها مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية.

كما جرت مناقشة آخر مستجدات «المشروع الوطني لتحصين المدارس»، والتطعيمات ضد جائحة فيروس كورونا المستجد، التي تقيمها الوزارة بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

جانب من اجتماع وزير التعليم أحمد أبو خزام مع مسؤولي الوزارة لتناول مستجدات أزمة طباعة الكتاب المدرسي، 9 يناير 2022. (الوزارة)