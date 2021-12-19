الكبير يتابع الاستعدادات لقفل ميزانية 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 ديسمبر 2021, 04:01 مساء
اجتماع محافظ المركزي الصديق الكبير مع لجنة الميزانية والإدارات ذات العلاقة بالمصرف، 19 ديسمبر 2021. (المصرف المركزي)

قال المصرف المركزي إن متابعةً لتنفيذ توصيات لجنة الميزانية والاستعدادات للإقفال السنوي للعام 2021، كان أهم ما تركز عليه اجتماع محافظ المركزي الصديق الكبير بمكتبه، ظهر اليوم الأحد، مع لجنة الميزانية والإدارات ذات العلاقة بالمصرف.

مجموعة العمل الاقتصادية تشدد على أهمية توحيد «المركزي».. وتجتمع في مارس
الكبير يبحث في لندن تعزيز التعاون الاقتصادي مع بريطانيا
الحبري يتحدث عن نتائج اجتماع تونس مع الكبير لتوحيد «المركزي»

جاء ذلك بعد أيام من اجتماع سفراء مصر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، كرئاسة مشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية لعملية برلين مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ونائبه، علي الحبري، وفق بيان صادر عن البعثة الأممية.

وبحث الاجتماع سير جهود توحيد مصرف ليبيا المركزي؛ حيث قدم الكبير والحبري إحاطة بشأن المحرز أخيرًا في جهودهما الرامية للدفع بعملية إعادة توحيد المصرف منذ الجلسة العامة الأخيرة في التاسع من سبتمبر الماضي التي قدمت خلالها شركة «ديلويت» تقرير المراجعة المالية، وخارطة طريق إعادة توحيد المصرف.

مجموعة العمل الاقتصادية تشدد على أهمية توحيد «المركزي».. وتجتمع في مارس
الكبير يبحث في لندن تعزيز التعاون الاقتصادي مع بريطانيا
الحبري يتحدث عن نتائج اجتماع تونس مع الكبير لتوحيد «المركزي»

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تأملات في بازار أول انتخاب رئيس لليبيا
وجهات نظر
نيويورك تايمز: آلاف المدنيين قتلوا في ضربات لطائرات مسيرة أميركية
دولى
البعد التربوي للدعابة
وجهات نظر
طرح تريلر فيلم «قمر 14» تمهيدا لبدء عرضه (فيديو)
ثقافة وفن
دراسة: ضغوط العمل تزيد من خطر الإصابة بأمراض قاتلة
طب وصحة
طاقم طائرة أميركية يطرد مسافرا استبدل السروال الداخلي بالكمامة
منوعات
«الصحة العالمية»: إصابات «أوميكرون» تتضاعف.. و89 دولة رصدت إصابات بالمتحور
عربى
الجزائر تحرز لقبها الأول في كأس العرب على حساب تونس
رياضة عالمية
كابوس 2020 يخيم على نيويورك مع انتشار «أوميكرون»
اقتصاد
95 هدفا وعلامة كاملة للأهلي بنغازي ورباعي في صدارة الهدافين ضمن حصاد الأسبوع ...
رياضة محلية
رئيس بلدية فرنسي يناشد ماكرون الالتفات لمصير عائلات سورية تخلى عنها رفعت الأسد
دولى
«العربية والتواصل الحضاري» في اليوم العالمي للغة الضاد
ثقافة وفن
خبيرة في «الأزمات الدولية» تحذر من مخاطر فوضى مؤسساتية في ليبيا
ليبيا
كاركاتير حليم - اليوم العالمى للغة العربية .. 18 ديسمبر
كاريكاتير
المشري يتحدث عن طريقين لعلاج الانسداد السياسي ويؤكد تواصله مع عقيلة صالح
ليبيا
خطأ ساذج يوقع إيطاليًا ادعى العمى للحصول على مساعدات
منوعات
الأداء الأسبوعي للدولار في السوقين الرسمية والموازية (9 - 16 ديسمبر 2021)
ليبيا
«ذا ناشيونال»: مسؤول أميركي كبير يتوقع تأجيل انتخابات الرئاسة الليبية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: «مرسيدس-بنز EQS 2021» تجتاز اختبار السلامة بنجاح