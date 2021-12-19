الكبير يتابع الاستعدادات لقفل ميزانية 2021

اجتماع محافظ المركزي الصديق الكبير مع لجنة الميزانية والإدارات ذات العلاقة بالمصرف، 19 ديسمبر 2021. (المصرف المركزي)

قال المصرف المركزي إن متابعةً لتنفيذ توصيات لجنة الميزانية والاستعدادات للإقفال السنوي للعام 2021، كان أهم ما تركز عليه اجتماع محافظ المركزي الصديق الكبير بمكتبه، ظهر اليوم الأحد، مع لجنة الميزانية والإدارات ذات العلاقة بالمصرف.

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جاء ذلك بعد أيام من اجتماع سفراء مصر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، كرئاسة مشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية لعملية برلين مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ونائبه، علي الحبري، وفق بيان صادر عن البعثة الأممية.

وبحث الاجتماع سير جهود توحيد مصرف ليبيا المركزي؛ حيث قدم الكبير والحبري إحاطة بشأن المحرز أخيرًا في جهودهما الرامية للدفع بعملية إعادة توحيد المصرف منذ الجلسة العامة الأخيرة في التاسع من سبتمبر الماضي التي قدمت خلالها شركة «ديلويت» تقرير المراجعة المالية، وخارطة طريق إعادة توحيد المصرف.

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