الكبير يبحث في لندن تعزيز التعاون الاقتصادي مع بريطانيا

محافظ مصرف ليبيا المركزي اجتمع في لندن مع دافيد جونز رئيس المجموعة البرلمانية المعنية بليبيا بالبرلمان البريطاني. (صفحة المصرف على فيسبوك)

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، مجالات التعاون الاقتصادي خلال لقائه بالعاصمة البريطانية، لندن، دافيد جونز رئيس المجموعة البرلمانية المعنية بليبيا بالبرلمان البريطاني.

وأفاد بيان نشره المصرف المركزي، عبر صفحته على «فيسبوك»، بأن اللقاء استعرض جهود توحيد مصرف ليبيا المركزي، بالإضافة إلى تطوير وتعزيز العلاقات التجارية الليبية- البريطانية ودعم القطاع الخاص الليبي للمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد.

- ألمانيا تعرض تقديم الدعم الفني للمصرف المركزي

- الكبير والحبري يتفقان على إطلاق عملية توحيد المصرف المركزي

وكان سفير ألمانيا لدى ليبيا، مخائيل أونماخت، عرض استعداد بلاده لتقديم الدعم الفني للمصرف المركزي، وذلك خلال لقاء أيضًا الصديق الكبير، بالعاصمة التونسية، أول أمس الإثنين، وفق منشور عبر صفحة «المركزي» على «فيسبوك».

واجتمع الكبير والحبري، الإثنين، للاتفاق على خطة مفصلة لإطلاق عملية توحيد المصرف المركزي، في خطوة وصفها المصرف المركزي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بـ«الأهم لتوحيد مصرف ليبيا المركزي».

محافظ مصرف ليبيا المركزي اجتمع في لندن مع دافيد جونز رئيس المجموعة البرلمانية المعنية بليبيا بالبرلمان البريطاني. (صفحة المصرف على فيسبوك)