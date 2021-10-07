المنفي يناقش مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء الإجراءات القانونية للانتخابات

اجتماع المنفي مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الخميس 7 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)

ناقش رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ظهر اليوم الخميس، مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار محمد الحافي، الملفات المتعلقة بالاستعداد للعملية الانتخابية، وما يصاحبها من إجراءات قضائية وقانونية، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات المهمة الأخرى، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وأكد المنفي خلال اللقاء أهمية التواصل مع السلطات القضائية، من أجل المساهمة في عبور هذه المرحلة المهمة من تاريخ ليبيا، مشددا على أنه «لا خيار أمام الليبيين إلا اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».

كما أكد المنفي أن «المجلس الرئاسي سيستمر في الدفع باتجاه تنفيذ مهامه المناطة به، وفي مقدمتها المصالحة الوطنية الشاملة، وإقامة الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد»، معربا عن شكره وتقديره للمؤسسة القضائية التي ظلت موحدة ولم تنقسم رغم الظروف العصيبة التي مرت بها البلاد.

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من جهته، أعلن رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار محمد الحافي، دعمه للمجلس الرئاسي وجهوده من أجل إنجاز الاستحقاقات المحددة في خارطة الطريق المتفق عليها، معربا عن تقديره للعمل الكبير الذي قام به المجلس الرئاسي، في توحيد مؤسسات الدولة، وجمع الفرقاء الليبيين وإنهاء الانقسام، والمحافظة على تثبيت وقف إطلاق النار وفتح الطريق الساحلي، والمساهمة في إطلاق سراح عدد من السجناء الذين استوفوا مدة محكوميتهم.

وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن لقاء المنفي مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار محمد الحافي يأتي في إطار التشاور والتنسيق والإعداد للمرحلة المقبلة، وسبل تذليل الصعاب أمام الهيئات القضائية والمحاكم.

رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد الحافي خلال اجتماعه مع المنفي، الخميس 7 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)