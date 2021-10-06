«الرئاسي» يؤكد ضرورة صياغة إطار قانوني ودستوري للانتخابات يتوافق عليه الجميع

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 أكتوبر 2021, 06:08 مساء
اجتماع المجلس الرئاسي مع رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، الأربعاء 6 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)

أكد المجلس الرئاسي «على ضرورة صياغة إطار قانوني ودستوري للعملية الانتخابية المقبلة، يتوافق عليه الجميع، حتى يساهم في إقامة انتخابات حرة، وتقبل بنتائجها كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية»، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائباه عبدالله اللافي وموسى الكوني، مساء اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح.

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وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن لقاء المجلس الرئاسي مع السايح جرى خلاله «بحث آخر الاستعدادات لإجراء الاستحقاق الانتخابي المقبل، وناقش آليات تنفيذ العملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، وتهيئة أفضل السبل الفنية والأمنية لإنجاحها».

وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات استعرض أمام رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي «آخر التجهيزات التي قامت بها المفوضية لإجراء عملية انتخابية نزيهة وشفافة، وفق المبادئ والمعايير الدولية المعمول بها».

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