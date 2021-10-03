اللافي يتحدث عن خطوات قد يتخذها «الرئاسي» بشأن الانتخابات في حال ثبت عدم التوافق على التشريعات

نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد نائب المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، تمسك ودعم المجلس لإجراء الانتخابات في موعدها المتفق عليه 24/12/2021، بعد وضع التشريعات اللازمة لهذا الاستحقاق الانتخابي، وحثّ مجلسي النواب والدولة على إنجاز هذه التشريعات.

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وقال اللافي في تصريح إلى «بوابة الوسط» في القاهرة اليوم الأحد، «إنه في حالة تبين عدم التوافق بشأن التشريعات التي تتطلبها العملية الانتخابية، فإن المجلس الرئاسي سيلتزم بواجبه الوطني، والسياسي لاتخاذ كافة الخطوات لإجراء الانتخابات، التي هي حلم كل الليبيين لبناء دولتهم»، دون أن يدلي بتفاصيل هذه الخطوات المقصودة.