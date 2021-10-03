وزارة الاقتصاد: تلقي طلبات 20 مشروعا استثماريا.. وتوجيه المستثمرين نحو المنطقة الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 أكتوبر 2021, 11:15 مساء
الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة تستعرض طلبات المشاريع الاستثمارية بكافة المدن.

استعرض مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، الطلبات المقدمة لمشاريع استثمارية والبالغ عددها 20 مشروع موزعة بكافة أنحاء البلاد ومناقشة عدد من المشروعات التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي بالدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس إدارة الهيئة بمدينة في مدينة بنغازي بحضور وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة لشؤون المناطق الحرة نوري محمد، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

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وحثَ جمال النويصري رئيس مجلس إدارة الهيئة، خلال الاجتماع الذي حضره أيضًا مديري فروع الهيئة بالمنطقة الشرقية والجنوبية، على تحفيز المستثمرين بالتوجه نحو بلديات المنطقة الجنوبية والاطلاع على الفرص الاستثمارية بها.

وأكد النويصري أن المنطقة الجنوبية تزخر بالموارد الطبيعية اللازمة لإقامة مشاريع صناعية وزراعية، تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المكانية، كما أشاد بجهود إدارة الهيئة فرع المنطقة الشرقية في تنظيم ملتقى «الاستثمار يقرع أبواب البلديات» يوم السبت 2 أكتوبر، مشيراً أن الهيئة مستمرة في تنظيم فعاليات مماثلة بهدف تفعيل قطاع الاستثمار وتعزيز دوره في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة تستعرض طلبات المشاريع الاستثمارية بكافة المدن.
الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة تستعرض طلبات المشاريع الاستثمارية بكافة المدن.
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