الحويج: إعادة إعمار ليبيا تتكلف 200 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 سبتمبر 2021, 08:11 مساء
وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج (لقطة مثبتة من فيديو لمقابلته التلفزيونية مع قناة الحرة)

قال وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، إن إعادة إعمار ليبيا تتكلف 200 مليار دولار؛ وذلك بناء على الدراسات المحلية وتلك التي أعدها البنك الدولي.

وأوضح في مقابلة مع قناة «الحرة»، أن ليبيا اتجهت إلى عقد ملتقيات مع رجال الأعمال مع دول، منها: مصر وإيطاليا وتركيا وتونس والجزائر وفرنسا، مشيرًا إلى أن الأولوية للعقود القديمة الموقعة مع عدد من الدول.

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شراكة في مجال الطاقة مع الولايات المتحدة
وأشار الحويج إلى عقد شراكة مع الولايات المتحدة في مجال النفط والغاز، مع استهداف ليبيا إنتاج 3 ملايين برميل نفط يوميًا في السنوات المقبلة. واعتبر أن الحكومة تعمل على وضع قواعد لمن يأتي بعدها دون التركيز على فكرة أنها حكومة موقتة سترحل بعد نهاية الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وفيما يخص عدم اعتماد الميزانية، قال: نحن نستطيع إدارة الوضع عبر الهندسة المالية، وذلك عن طريق رسوم يجوز للحكومة تخصيصها أو الحصول على موارد من الصناديق الاستثمارية أو الصرف بناء على آخر ميزانية، حتى ينتظم صرف المرتبات ولا توجد مشاكل كبرى.

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