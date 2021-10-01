الحويج يوجه بتنفيذ منظومة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج. (أرشيفية: وزارة الاقتصاد)

وجّه وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج بتنفيذ منظومة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. جاء ذلك خلال لقاء عقده الخميس بمقر الوزارة، ضم وكيلا الوزارة للشؤون التجارية والمناطق الحرة، بحضور المديرين العامين ورؤساء الجهات التابعة، من أجل بدء تنفيذ المنظومة وإطلاقها بأقرب وقت ممكن.



100 مشروع

وأشاد الوزير بالمبادرة المقدمة من البرنامج الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في تنفيذ المشروعات الصغرى والمتوسطة بعدد 100 مشروع خلال الفترة القريبة بمختلف المناطق.



خلق فرص عمل

وقال الوزير إن المنظومة تدعم خطة الوزارة في تنمية الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل كبيرة، مشددًا على «ضرورة تنفيذ المنظومة بما يسهم في تقديم الدعم الفعلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنح الأولوية للمناطق الواحات، جالو، أوجله، زلة ومناطق الجبل منها يفرن، جادوا، نالوت، الزنتان، في دعم وتمويل المشروعات التي تعتمد على الموارد المحلية وتحقق التنمية المكانية وتوطين الصناعات».

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وأوضح أن العمل سيجرى من خلال الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ومراكز وحاضنات الأعمال التابعة للبرنامج الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من أجل خلق فرص استثمار حقيقية بالمناطق التي تزخر بالموارد الطبيعية.



إنشاء بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كما أعلن عن مبادرة إنشاء بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة واعتماد إلزامية التصنيف الائتماني لشركات التأمين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة كإحدى أدوات تقليل المخاطر من خلال هيئة الإشراف على الأسواق المالية.

واستعرض مدير عام البرنامج الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة آليات عمل المبادرة وأهدافها، حيث تضم كافة الجهات ذات العلاقة بتقديم الخدمات للمشروعات الصغرى والمتوسطة، مثل الدعم والتدريب والإسناد والتمويل، كما ناقش الاجتماع سبل تنفيذ وتفعيل المنظومة وفق التشريعات واللوائح وتسهيل كافة الإجراءات المطلوبة من خلالها.

وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج يجتمع مع المسؤولين عن منظومة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة(صفحة الوزارة على فيسبوك)