وزارة الصناعة تبحث دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

اجتماع اللجنة الاستشارية بوزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الإثنين، 6 سبتمبر 2021(وزارة الاقتصاد)

عقدت اللجنة الاستشارية بوزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة اجتماعها الرابع برئاسة عادل البوعيشي، اليوم الإثنين، وذلك لبحث آلية تنفيذ الخارطة الاستثمارية، وسبل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بكافة المناطق، في إطار تحقيق التنمية المكانية وتوطين الصناعات.

وأكد رئيس اللجنة، وفق بيان نشرته وزارة الصناعة على «فيسبوك»، أن «وزير الاقتصاد والتجارة أصدر تعليماته بضرورة استهداف كافة المناطق ضمن الخارطة الاستثمارية، والعمل على تنفيذ مشاريع تعتمد على مواد خام محلية وتطوير الصناعة الوطنية».

وتستهدف خطة الوزارة، وفق البيان، «تحقيق فرص تصدير حقيقية، مما يسهم في رفع الناتج المحلي للصادرات غير النفطية ودعم أصحاب الأفكار الريادية، وتوفير الدعم الفني اللازم لتنفيذ مشاريع صغرى ومتوسطة تدعم الاقتصاد الوطني، وتستقطب الباحثين عن العمل بعيداً عن الوظيفة العامة».

وزارة الاقتصاد تسعى لتوطين صناعة الرخام محليا

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وفي 3 سبتمبر الجاري، قالت وزارة الاقتصاد، إنها تسعى لتوطين صناعة الرخام محليًّا، لتمكين شركات صناعة الرخام من التصدير.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، أن الوزارة تسعى للسيطرة على الأسعار ودعم الصناعة الوطنية وحماية المنتج المحلي من خلال تنظيم العملية الاستيرادية، الأمر الذي يتطلب «مشاركة فعلية من الغرف التجارية بالمناطق».

اجتماع اللجنة الاستشارية بوزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الإثنين، 6 سبتمبر 2021(وزارة الاقتصاد)