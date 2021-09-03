وزارة الاقتصاد تسعى لتوطين صناعة الرخام محليا

جولة لوكيل وزارة الصناعة والمعادن ببلدية توكره (وزارة الصناعة والتعدين)

قالت وزارة الاقتصاد والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إنها تسعى لتوطين صناعة الرخام محليًا، من خلال لتمكين شركات صناعة الرخام من التصدير. جاء ذلك على هامش جولة ميدانية لوكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون التعدين منصف الشلوي، الخميس، لبلدية توكره.

واطلع الوكيل، وفق بيان للوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك»، على أحد مواقع التعدين بمنطقة المبني، والذي يعد من أكبر وأجود محاجر الرخام في ليبيا.

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ويعتبر الموقع التابع لشركة «عالم الجبال» ذا إنتاجية عالية وبجودة تفوق نظيراتها من التي يتم استيرادها من الدول الأقليمية وبعض الدول الأوروبية. ويسعى الوكيل من خلال الزيارة لمساعدة الشركة على تصدير منتجاتها من الرخام بالتنسيق مع مركز تنمية الصادرات الليبية.

وأشار بيان الوزارة إلى «سلسلة الزيارات التي يقوم الوكيل للمنطقة الشرقية لتوطين الصناعة محليا سواء في القطاع العام أو الخاص على حد سواء من خلال تقديم كل التسهيلات التي تحتاجها الشركات والمصانع».