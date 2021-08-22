وزارة الصناعة تبحث إنشاء مصانع والاستثمار في مجال التعدين بمزدة

لقاء أبوهيسة مع رئيس الجلس التسييري لبلدية مزدة إبراهيم مكاري، الأحد 22 أغسطس 2021. (وزارة الصناعة والتعدين)

بحث وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية، أحمد أبوهيسة، خلال اجتماعه اليوم الأحد، مع رئيس المجلس التسييري لبلدية مزدة، إبراهيم مكاري، إمكانية إنشاء بعض المصانع والاسثتمار في مجال التعدين بالمنطقة.

وأضافت وزارة الصناعة والتعدين عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن أبوهيسة أكد خلال اللقاء الذي عُقِد بديوان الوزارة في طرابلس على وجود خطوات عملية جادة لدى الوزارة لإقامة مصانع للاستثمار في مجال التعدين بمنطقة مزدة، مشددة على أهمية دور البلديات في تقديم التسهيلات اللازمة في مجال البحث عن سُبل ووسائل الاستثمار في نطاق صلاحياتها.

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وأضافت الوزارة أن رئيس المجلس التسييري لبلدية مزدة إبراهيم مكاري أبدى من جانبه خلال اللقاء استعداده وترحيبه بفرق العمل التابعة لوزارة الصناعة والمعادن بقدومها للمنطقة وتسهيل عملها، مشيرة إلى أن منطقة مزده تزخر بالموارد المعدنية الكبيرة خاصة الرخام وأحجار التكسية والجبس ورمال السليكا.

لقاء أبوهيسة مع رئيس الجلس التسييري لبلدية مزدة إبراهيم مكاري، الأحد 22 أغسطس 2021. (وزارة الصناعة والتعدين)