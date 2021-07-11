وزارة الصناعة: تحديث قانون المحاجر للاستثمار بالموارد المعدنية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 11 يوليو 2021, 02:51 مساء
وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون التعدين منصف الشلوي خلال اجتماع مع المدير العام للمؤسسة الوطنية للتعدين، 7 يوليو 2021. (وال)

دعا وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون التعدين منصف الشلوي، المؤسسة الوطنية للتعدين إلى فتح آفاق الاستثمار في مجال التعدين، جاء ذلك خلال اجتماع مع المدير العام للمؤسسة الوطنية للتعدين أحمد أبوعراج ومدير إدارة الموارد المعدنية بالوزارة. وحسب وكالة الأنباء الليبية (وال) في طرابلس، ناقش الاجتماع البدء في إعداد مشروع تحديث قانون المحاجر 1971، بما يتماشى مع الدخول في مجال الاستثمار بالموارد المعدنية.

كما تقرّر تشكيل لجنتين تعملان تحت إشراف وكيل الوزارة، تختص الأولى بالإعداد لعقد مؤتمر ومعرض مصاحب للثروات المعدنية في ليبيا وذلك بمدينة طرابلس. وتختص اللجنة الثانية بالتحضير لإعداد ورشة عمل تشارك فيها عدة جهات بالدولة الليبية معنية بالاستثمار في الثروات المعدنية، وذلك خلال الفترة القريبة المقبلة بمدينة دار السلام طبرق.

وخلُص الاجتماع إلى وضع آليات لضبط العمل وضمان انسيابه وسيره بالشكل الصحيح، إضافة إلى الاتفاق على كيفية إعداد التقارير الدورية الأسبوعية والشهرية والفصلية والسنوية، وفقًا لنماذج أُعدّت بالخصوص.

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