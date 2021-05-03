الحويج: نسعى للسيطرة على الأسعار ودعم الصناعة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 مايو 2021, 11:05 صباحا
جانب من اجتماع الحويج مع الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية والجنوبية في بنغازي، 2 مايو 2021. (وزارة الاقتصاد)

أكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، أن الوزارة تسعى إلى السيطرة على الأسعار ودعم الصناعة الوطنية وحماية المنتج المحلي من خلال تنظيم العملية الاستيرادية، الأمر الذي يتطلب «مشاركة فعلية من الغرف التجارية بالمناطق».

وشدد الحويج على أن حكومة الوحدة الوطنية والوزارة تعملان على «تفعيل المشاريع الاستثمارية المتوقفة بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي»، مشيرا إلى أن الوزارة ستتخذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة؛ لتنظيم عمل الغرف التجارية، وتفعيل الائتمان والإقراض وتسهيل الإجراءات المصرفية بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي.

جاء ذلك في لقاء عقده الحويج، أمس الأحد، في بنغازي مع الغرف التجارية بالمنطقتين الشرقية والجنوبية بحضور الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة؛ لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ومركز تنمية الصادرات. وركز اللقاء على تفعيل دور الغرف التجارية في الخارطة الاستثمارية بالوزارة.

واستعرض الاجتماع الذي حضره عدد من مديري الإدارات والمكاتب الصعوبات والعراقيل التي تواجه الغرف التجارية في أداء عملها وكيفية معالجتها ورفع مستوى أداء الغرف ودعمها للقيام بدورها في التنمية الاقتصادية.

جانب من اجتماع الحويج مع الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية والجنوبية في بنغازي، 2 مايو 2021. (وزارة الاقتصاد)
جانب من اجتماع الحويج مع الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية والجنوبية في بنغازي، 2 مايو 2021. (وزارة الاقتصاد)
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