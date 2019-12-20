اجتماع أوروبي لتأسيس وحدات «دعم المشروعات الصغيرة» في المصارف الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 ديسمبر 2019, 01:43 مساء
جانب من اجتماع مؤسسة «خبراء فرنسا» لتأسيس وحدات دعم المشروعات الصغيرة بالمصارف الليبية في تونس. (الإنترنت).

عقد صباح اليوم الجمعة اجتماع في تونس برعاية الاتحاد الأوروبي بشأن تأسيس وحدات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمصارف الليبية.

والاجتماع عقد في مكتب مؤسسة «خبراء فرنسا» بتونس بحضو مدير الرقابة على المصارف الدكتور مختار الطويل، وممثلي مصارف: الصحارى والجمهورية وشمال أفريقيا واليقين والسراي والتجاري العربي. وتناول اللقاء أهداف هذه الوحدات وأغراضها وهيكلها وكذلك برامج تطويرها بالتعاون مع البنك الفرنسي للاستثمار.

وستشمل عملية تأسيس وتطوير هذه الوحدات التدريبية والزيارات الميدانية والهياكل الإدارية والسياسات والخدمات التي يمكن تقديمها للشركات الصغرى والمتوسطة قبل التمويل وخلال التنفيذ وخلال فترات التشغيل، حسب برنامج «الدعم الأوروبي لاقتصاد ليبيا» على موقع «فيسبوك»، اليوم.

اقرأ أيضا: «اقتصاد الوفاق» توقع اتفاقية تأسيس مشروع النمذجة الاقتصادية

وتقوم مؤسسة «خبراء فرنسا» بتمويل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وفرنسا منذ العام 2016 بتطوير برامج تنمية بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص في ليبيا من خلال اتفاقيات تعاون مع وزارات التخطيط والاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق، والمصرف المركزي والجامعات وغرف التجارة والصناعة والتجارة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«مالية» الوفاق: المصرف المركزي يرفض إتمام إجراءات صرف مرتبات ديسمبر
ليبيا
مهاتير محمد: الدول الإسلامية في حالة أزمة وعجز
دولى
«الليبية للاستثمار» تنفي خسارة 850 مليون جنيه إسترليني
ليبيا
النايض يعلن أنه يسعى لخلافة السراج
ليبيا
جريدة إيطالية: دي مايو حث حكومة الوفاق على تجميد التعاون العسكري مع تركيا
ليبيا
شركة طاقة ستدفع 1.7 مليار دولار تعويضا عن حرائق الغابات في كاليفورنيا
دولى
هاتريك «الهوني» يقود الترجي إلى الفوز على السد.. ويدخل تاريخ مونديال الأندية
رياضة محلية
الحكم بالإعدام على الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف بتهمة «الخيانة العظمى»
دولى
تركي آل الشيخ: الدخل المباشر لموسم الرياض الترفيهي تجاوز مليار ريال
عربى
3 انتصارات لليبيا في «أفريقية الشطرنج» بناميبيا
رياضة محلية
الإمارات: القبض على رئيس منظمة «ملائكة الموت» الإجرامية بدبي
عربى
قرعة دوري الأبطال: ليفربول في اختبار صعب وباريس يصطدم بدورتموند
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

جامعة بنغازي تحتفل بتخريج الدفعة 41 من طلبة الطب البشري