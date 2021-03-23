وزارة الاقتصاد: مناقشات لوضع آلية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 مارس 2021, 12:51 مساء
اجتماع مديري البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة وصندوق الضمان الائتماني وهيئة سوق المال الليبي وهيئة الإشراف على التأمين، 22 مارس 2021. (وزارة الاقتصاد والتجارة)

ناقش مدير عام البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة مع مديري صندوق الضمان الائتماني وهيئة سوق المال الليبي وهيئة الإشراف على التأمين، وضع آلية عمل لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، إن الجهات التابعة لها باشرت عقد لقاءات مشتركة بهدف إعداد مقترح تنفيذي لإيجاد نافذة تمويل لمشروعات الباحثين عن عمل أو الراغبين في ترك الوظيفة العامة، وذلك بناء على توصيات الوزير محمد الحويج خلال اجتماعه، الخميس، مع هذه الجهات.

- وزير الاقتصاد يدرس وضع آليات وضوابط تشكيل غرف التجارة والصناعة بالمناطق

والإثنين بحث وزير الاقتصاد والتجارة مع اتحاد غرف التجارة والصناعة، وغرف التجارة والصناعة بالمناطق، واتحاد الصناعة الليبية وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة، ورجال الأعمال، وضع آلية لتشكيل الغرف التجارية والصناعية بالمناطق، وتعديل وتطوير اللوائح المنظمة لها، وإمكانية تفعيل المشروعات المتوقفة بكل المناطق بالدولة واستئناف العمل بها بالشراكة مع القطاع الخاص.

وناقش الاجتماع الصعوبات والعراقيل التي تواجه رجال الأعمال في توريد السلع والخدمات، والسبل الكفيلة بحلحلتها بهدف «توفير مخزون استراتيجي للسلع الأساسية بشكل يضمن انسيابها واستقرار أسعارها في السوق المحلية».

اجتماع مديري البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة وصندوق الضمان الائتماني وهيئة سوق المال الليبي وهيئة الإشراف على التأمين، 22 مارس 2021. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
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