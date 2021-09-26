الحكومة تبدأ مناقشة لائحة «أسعار استرشادية» لمشروعات التنمية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 سبتمبر 2021, 08:11 مساء
لجنة إعداد لائحة الأسعار الاسترشادية للمشروعات تعقد اجتماعها الأول (صفحة الحكومة على فيسبوك)

بدأت حكومة الوحدة الوطنية مناقشة آلية لوضع أسعار استرشادية للمشروعات التنموية في البلاد، في سياق التطورات التي تشهدها السوق الليبية مؤخرًا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة المشكَّلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 243 لسنة 2021 والمكلفة بإعداد لائحة تضع أسسًا لأسعار التعاقد، برئاسة وزير المواصلات، ووزراء الاقتصاد والتجارة، والصناعة والمعادن، والإسكان والتعمير، والتخطيط، ورئيس لجنة إدارة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

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وتدارس المجتمعون بديوان مجلس الوزراء، اليوم الأحد، معالجة العراقيل التي تواجه انطلاق تنفيذ مشروعات التنمية بالبلاد، وناقشوا الأسس القانونية والتجارية لوضع لائحة أسعار جديدة تتماشى مع الواقع في السوق الليبية.

لجنة إعداد لائحة الأسعار الاسترشادية للمشروعات تعقد اجتماعها الأول (صفحة الحكومة على فيسبوك)
لجنة إعداد لائحة الأسعار الاسترشادية للمشروعات تعقد اجتماعها الأول (صفحة الحكومة على فيسبوك)
لجنة إعداد لائحة الأسعار الاسترشادية للمشروعات تعقد اجتماعها الأول (صفحة الحكومة على فيسبوك)
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