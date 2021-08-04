العاملون بـ«عزل سبها» يستغيثون بسبب نقص الأوكسجين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 أغسطس 2021, 11:59 صباحا
مشرفة العزل بمركز سبها الطبي تتلوى بيان العاملين بالمركز حول نقص الأكسجين، 4 أغسطس. (صفحة المركز على فيسبوك)

طالب العاملون بمركز سبها الطبي المسؤولون في الدولة بضرورة «التدخل العاجل» وتوفير أسطوانات الأوكسجين في ظل «النقص الحاد»، الذي يعانيه المركز، مؤكدين عدم مسؤوليتهم عن أي مضاعفات يتعرض لها المرضى جراء ذلك.

وفي مقطع فيديو بثته، اليوم الأربعاء، صفحة المركز على موقع «فيسبوك»، قالت مشرفة العزل بمركز سبها الطبي إن «الوضع سيئ جدا، ومأساويا»، مطالبة الجهات العامة بـ«التدخل».

وتتواجد 11 حالة بمركز الفلترة بمركز سبها الطبي، فيما توجد خمس حالات بمركز العزل على السيباب، إضافة إلى سبع حالات على الأوكسجين، بإجمالي 23 حالة، وفق إحصائيات رسمية.

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وأوضحت المشرفة أن المركز يحتوي على مصنعين للأوكسجين «لكنهما غير قادرين على توفير الأسطونات بالأعداد المطلوبة في ضوء ضعف قدرتهما الإنتاجية». وقالت المشرفة إن المركز به، اليوم، 20 أسطونة أوكسجين فحسب «لا تكفي احتياجات الحالات المتواجدة به»، وأضافت: «كل مريض يستهلك كل 45 دقيقة أسطوانة أوكسجين كاملة.

وأمس الثلاثاء، قالت الناطقت الإعلامية بمركز سبها الطبي حليمة الماهري، إن مرضى العزل والفلترة بالمركز «تُركوا للموت اختناقًا في أسرَّة بيضاء»، بسبب عدم وجود أوكسجين في المركز، مؤكدة أن العناصر الطبية والطبية المساعدة لا يملكون ما يقدمونه لهم.

 

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