«بلدي سبها» يصدر بيانا حول أزمة نقص الأكسجين ويحمل وزارة الصحة المسؤولية

شعار المجلس البلدي سبها، (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر المجلس البلدي سبها، بيانًا حول أزمة نقص الأكسجين الطبي في البلدية، وحمل وزارة الصحة المسؤولة.

وقال المجلس البلدي، في بيان اليوم، إنه يتابع «بكل أسف»، الوضع الوبائي داخلة بلدية سبها وما تعيشه المنطقة من التفشي السريع لوباء كورونا، مما نتج عنه دخول عدد من الحالات مراكز العزل بالمدينة واستهلاك كميات كبيرة من الأكسجين.

وأوضح أنه رغم استمرار الإنتاج على مدار الأربع والعشرين ساعة، لكن المصانع الموجودة بالمدينة لا تستطيع تغطية الاحتياجات، لافتًا إلى المناشدات والمراسلات الرسمية لوزارة الصحة، وآخرها الاجتماع الخامس لمجلس الوزراء الذي عقد في سبها، والتحذيرات المتكررة من وقوع الكارثة وفقدان الأرواح بسبب نقص الأكسجين، ونقص الأدوية، لكن «لم نتلقَ إلى الآن أي استجابة، وتركت سبها وفزان وحيدة في مواجهة الوباء».

- الناطقة باسم مركز سبها الطبي: مرضى العزل والفلترة «تركوا للموت» بسبب نقص الأكسجين

وبينما حمل المجلس وزارة الصحة المسؤولية كاملة، دعاها إلى القيام بواجباتها وتحمل مسؤولياتها وتقديم الدعم الفوري لمدينة سبها وإنقاذ أرواح المواطنين.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت الناطقة الإعلامية بمركز سبها الطبي، حليمة الماهري، إن مرضى العزل والفلترة بالمركز «تُركوا للموت اختناقًا في أسرَّة بيضاء»، بسبب عدم وجود أكسجين في المركز، مؤكدة أن العناصر الطبية والطبية المساعدة لا يملكون ما يقدمونه لهم.

وعلقت الماهري، في تصريحات لها اليوم على وضع الأكسجين داخل مركزي العزل والفلترة، مؤكدة غياب الأكسجين التام، و«الوضع العام حرج جدًّا، كما أن وضع العناصر الطبية والطبية المساعدة في المركزين لا يمكن وصفه».