رئيس مجلس المستشارين المغربي يستقبل المشري ويؤكد التزام الرباط بتشجيع الحوار بين الليبيين

لقاء رئيس مجلس المستشارين المغربي مع المشري في الرباط، الخميس 3 يونيو 2021. (مجلس المستشارين المغربي)

استقبل رئيس مجلس المستشارين المغربي، حكيم بن شماس، اليوم الخميس، رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، لدى وصوله العاصمة الرباط، مؤكدا التزام بلاده بتشجيع الحوار بين الليبيين، بحسب بيان لمجلس المستشارين المغربي.

كما جدد بن شماش، التأكيد على «الموقف الثابت للمملكة المغربية الداعم للحوار الليبي-الليبي، والانخراط في المساعي الرامية إلى تجاوز كل العراقيل التي تحول دون تثبيت الحل السياسي المتوافق عليه بين جميع الأطراف».

وقال بن شماش، خلال استقباله رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، بمقر مجلس المستشارين في الرباط، «إن المملكة المغربية ملتزمة ومنخرطة في تشجيع الحوار بين الأشقاء الليبيين، من أجل التوصل إلى التسوية السياسية النهائية للأزمة»، مضيفا أن «المغرب يعتبر أن الحل السياسي التوافقي هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة».

وأعرب بن شماش عن ثقته في أن يتوصل الليبيون إلى حل نهائي يرضي جميع الأطراف، بما يستجيب لتطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار والتنمية»، مؤكدا استعداد بلاده الدائم للمساهمة في تحقيق تطلعات الشعب الليبي في إرساء دولة القانون والمؤسسات.

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من جهته، أشاد رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، بالدور الفعال الذي يضطلع به المغرب من أجل التوصل إلى الحل السياسي المتوافق حوله للملف الليبي، معتبرا أن دور المغرب «كان حاسما في تقريب وجهات نظر مختلف الأطراف والتوصل إلى توافقات من شأنها أن تعبد الطريق نحو التسوية السياسية النهائية للأزمة الليبية».

وأكد المشري أن «المغرب وفر الظروف الملائمة للأطراف الليبية لتحقيق توافقات مهمة، وهو ما يعكسه اتفاق الصخيرات الموقع في 17 ديسمبر 2015، ثم لاحقا محطات طنجة وبوزنيقة، التي ساهمت في تقريب مواقف مختلف الأطراف الليبية».

وعبر رئيس المجلس الأعلى للدولة عن ثقته وتفاؤله بأن «يتم تجاوز كل العراقيل والإشكالات التي ما تزال مطروحة، والسير قدما نحو بناء دولة ديمقراطية وموحدة»، لافتا إلى أن الانتخابات المقرر إجراؤها في ليبيا في 24 ديسمبرالمقبل «من شأنها أن تكرس مسار الديمقراطية وبناء المؤسسات وتثبيت الاستقرار في ليبيا».

ومن المقرر أن يلتقي المشري في الرباط رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح الذي وصل المغرب مساء اليوم، وكان في استقباله نظيره المغربي الحبيب المالكي، بحسب ما أعلنه عضوان من المجلس الأعلى للدولة.

لقاء رئيس مجلس المستشارين المغربي مع المشري في الرباط، الخميس 3 يونيو 2021. (مجلس المستشارين المغربي)

لقاء رئيس مجلس المستشارين المغربي مع المشري في الرباط، الخميس 3 يونيو 2021. (مجلس المستشارين المغربي)