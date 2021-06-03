بن شرادة: المشري وصل إلى المغرب للقاء عقيلة بشأن «المناصب السيادية»

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الخميس 03 يونيو 2021, 02:48 مساء
المشري لدى وصوله إلى المغرب، 3 يونيو 2021، (مجلس الدولة)

قال عضو لجنة المجلس الأعلى للدولة لفرز ملفات المرشحين للمناصب السيادية، سعد بن شرادة، إن رئيس المجلس خالد المشري وصل إلى المغرب لحضور الاجتماع مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الخميس.

وأضاف بن شرادة، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن هذا الاجتماع يأتي ضمن الجهود المبذولة لحسم الخلافات حول توزيع المناصب السيادية والمرشحين لشغلها.

وأوضح بن شرادة أنه ورغم تشكيل لجان من المجلسين بخصوص هذا الملف، فإن «الفرصة النهائية» لحسمه ستكون خلال لقاء رئيسي المجلسين، ثم بعدها يستكمل عمل اللجان، وعرض التقرير النهائي على المجلسين، وفي حال الموافقة سيبدأ التنفيذ.

وتابع أنه لن تكون هناك فرصة أخرى للتفاوض بين الرئيسين، معقبا: «إننا نرى أن هذه اللقاءات لا تمنح اللجان أي إضافة جديدة، وهذه اللجان منتخبة من داخل المجالس، ومسؤولة بشكل كامل عن تقديم التقرير النهائي».

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