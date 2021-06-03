عقيلة صالح يصل الرباط ويطلب دعم المغرب لتحقيق الاستقرار في ليبيا

استقبال رئيس مجلس النواب المغربي للمستشار عقيلة صالح لدى وصوله الرباط، الخميس 3 يونيو 2021. (الإنترنت)

استقبل رئيس مجلس النواب المغربي، الحبيب المالكي، نظيره الليبي المستشار عقيلة صالح لدى وصوله العاصمة الرباط، اليوم الخميس، بعد ساعات من وصول رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

وقال عقيلة صالح للصحفيين لدى وصوله الرباط «أزور المغرب بناء على دعوة كريمة من رئيس مجلس النواب المغربي، وجئت للتأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين، والتواصل المستمر بين المجلسين لدراسة القضايا ذات الاهتمام المشترك».

وطالب صالح الرباط بدعم ليبيا من أجل تحقيق الاستقرار، قائلا: «نحن نحتاج إلى الدعم المغربي نظرا لمكانة المغرب في المجتمع الدولي، وحرص الملك محمد السادس على استقرار ليبيا وأمنها»، مشيرا إلى أنه «بفضل الجهود المبذولة تمكننا من تكوين سلطة تنفيذية واحدة من مجلس رئاسي ومحكومة وحدة وطنية، وباشرت أعمالها، ونحن نستعد للانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر المقبل».

وأضاف أن «ليبيا عانت الكثير في المرحلة السابقة من الانقسام وانتشار الميليشيات، ونحن نقول من هنا من المغرب إننا في ليبيا قادرون على إصلاح شؤوننا، لا نريد أي قوى أجنبية تتواجد في بلادنا، ولذلك نطالب بخروج كل القوى الاجنبية، والمرتزقة من بلادنا».

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وشدد صالح على أن ليبيا «بالتأكيد جزء من المجتمع ونحتاج للتعاون مع كل الدول، نرعى مصالح الجميع لكننا لا نقبل بقاء قوات أجنبية في ديارنا ونطالب مجددا بتفكيك الميليشيات وبناء الدولة الديمقراطية طبقا لانتخابات شفافة ونزيهة يختار الشعب الليبي من يحكمه بإرادته الحرة دون أي تدخل من أحد».

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب المغربي، الحبيب المالكي، أن زيارة المستشار عقيلة صالح هي «السابعة» للرباط، ما يؤكد مكانة وقوة العلاقات بين الشعبين والبلدين، مشيرا إلى أن هذه العلاقات «تعتمد بالأساس على الثقة المتبادلة» بين الدولتين.

وأضاف المالكي أن رئيس مجلس النواب الليبي «يتمتع بثقة وهذه ما جعل من هذه المؤسسة شريك في كل التحولات التي تشهدها ليبيا وشريك في كل ما له علاقة بالتسريع بهذه المرحلة الانتقالية التي يجب أن تتميز بالانتقال السلمي»، مشيرا إلى أنهما ينتميان إلى جيل واحد مغاربي عربي ما جعلهما يؤمنان بنفس القيم والسعي إلى احترام الدول على أساس وحدة الشعوب لضمان الاستقرار والأمن.

وقال عضوان من المجلس الأعلى للدولة، إن رئيس المجلس خالد المشري سيلتقي، في الرباط، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من أجل الاتفاق على تعيين قيادات المؤسسات السيادية.

استقبال رئيس مجلس النواب المغربي للمستشار عقيلة صالح لدى وصوله الرباط، الخميس 3 يونيو 2021. (الإنترنت)

استقبال رئيس مجلس النواب المغربي للمستشار عقيلة صالح لدى وصوله الرباط، الخميس 3 يونيو 2021. (الإنترنت)

استقبال رئيس مجلس النواب المغربي للمستشار عقيلة صالح لدى وصوله الرباط، الخميس 3 يونيو 2021. (الإنترنت)

استقبال رئيس مجلس النواب المغربي للمستشار عقيلة صالح لدى وصوله الرباط، الخميس 3 يونيو 2021. (الإنترنت)