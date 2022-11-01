بعثة «ماريمو جلانتس» الجنوب أفريقي تصل بنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

وصلت مدينة بنغازي بعثة فريق ماريمو جلانتس الجنوب أفريقي مساء أمس استعدادًا لخوض مباراته أمام فريق الأهلي طرابلس ضمن منافسات ذهاب الدور الـ32 لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية».

طاقم تحكيم من بوركينا فاسو

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء غدٍ الأربعاء بملعب شهداء بنينا، ويديرها طاقم تحكيم من بوركينا فاسو يتكون من حكم الوسط جان أوتارا، ويساعده سايدو تياما وحبيب عمر نانيو، والمراقب من إثيوبيا سولمون إبيبي.

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ويطمح فريق أهلي طرابلس إلى تحقيق فوز مريح في المباراة التي تقام على أرضه قبل مباراة الإياب المقرر إقامتها في جنوب أفريقيا في التاسع من هذا الشهر، ومن ثم خطف بطاقة التأهل إلى دوري المجموعات لمسابقة كأس الاتحاد الأفريقي.

الفرق الليبية في «الكونفدرالية»

وفي منتصف أكتوبر، أسدل الستار على مباريات دور الـ32 من منافسات دوري الأبطال، وبطولة كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية»، وتأهل إلى دور الـ32 مكرر بـ«الكونفدرالية»، الأهلي طرابلس قادمًا من دوري الأبطال، والأخضر والنصر في البطولة ذاتها.

لاعبو «ماريمو جلانتس» الجنوب أفريقي عقب وصولهم بنغازي، 31 أكتوبر 2022. (بوابة الوسط)