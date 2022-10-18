الأهلي طرابلس يواجه ماورمو الجنوب أفريقي.. ونيجيريان أمام النصر والأخضر بـ«الكونفدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» مراسم قرعة دور الـ32 مكرر في بطولة كأس «الكونفدرالية» بالعاصمة المصرية القاهرة، وأسفرت عن مواجهة الأهلي طرابلس القادم من منافسات دوري أبطال أفريقيا لماورمو الجنوب أفريقي، بينما يقابل الأخضر فريق بلاتو يونايتد النيجيري، كما يقابل النصر طرفا نيجيريا آخر متمثل في نادي ريفرز يونايتد.

- الثلاثي الليبي يترقب قرعة «الكونفدرالية» خلال ساعات

ويحمل فريق نهضة بركان المغربي لقب بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن الموسم الماضي، وتجرى منافسات جولة الذهاب لدور الـ32 مكرر في الثاني من نوفمبر المقبل ثم تقام جولة الإياب يوم 9 من الشهر نفسه، ويصعد عن هذا الدور 16 فريقا في مرحلة المجموعات يتم تقسيمها على أربع مجموعات بناءً على قرعة أخرى تجرى في شهر ديسمبر المقبل.