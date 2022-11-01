Atwasat

غدا.. ثلاثي الكرة الليبية يواصلون مشوارهم بـ«الكونفدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 نوفمبر 2022, 11:48 صباحا
غدا.. ثلاثي الكرة الليبية يواصلون مشوارهم بـ«الكونفدرالية»
تدريبات الأخضر استعداد لملاقاة بلاتو يونايتيد النيجيري، 31 أكتوبر 2022. (صفحة الأخضر على فيسبوك)
alwasat radio

يستهل نادي النصر مباريات الأندية الليبية في ذهاب دور 32 مكرر في بطولة الكونفدرالية الأفريقية عندما يلتقي ريفرز يونايتيد النيجيري على ملعبه عند الساعة 2:30 ظهر غدٍ الأربعاء.

وتشهد نيجيريا أيضا مواجهة نارية بين نادي الأخضر ونظيره بلاتو يونايتيد عند الساعة 4:30 عصر الأربعاء لحساب الجولة نفسها من البطولة.

في حين يستضيف الأهلي طرابلس في ملعب شهداء بنينا ببنغازي نظيره ومارومو جلانتس الجنوب أفريقي غدا عند الساعة السادسة والنصب.

وستنقل قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس بثا مباشرا،  بينما لا زالت تجري مفاوضات للحصول على حقوق نقل مباراتي النصر والأخضر.

- شاهد تسجيلا لمباراة الأخضر وعزام
- شاهد تسجيلا لمباراة النصر وكيغالي
- رغم فوزه بثلاثية.. الأهلي طرابلس يودع «دوري الأبطال»
- الأخضر يتحدى المضايقات في تنزانيا قبل مواجهة عزام بـ«الكونفدرالية»

وتنقل قناة «الوسط» (wtv) على الهواء مباشرة مباريات الأندية الليبية الثلاثة في البطولة «الكونفدرالية».

استعدادات الأندية الليبية لمباريات «الكونفدرالية»
ووصلت بعثة نادي الأخضر إلى نيجيريا قبل يومين، حيث بدأت الاستعدادات لمباراة بلاتو يونايتيد النيجيري.

ووصل الأخضر إلى هذا الدور من البطولة بعدما فاز ذهابا على أرضه ووسط جمهوره بثلاثية نظيفة على عزام التنزاني قبل أن يتلقى هزيمة مباغته بهدفين نظيفين إيابا ليتأهل إلى دور 32 مكرر مستفيدا من مجموع المبارتين 3-2.

والأحد، وصلت بعثة نادي أهلي طرابلس إلى مدينة بنغازي استعدادا لملاقاة فريق «ومارومو جلانتس». وسيواجه الأهلي الفريق الجنوب أفريقي في ذهاب كأس الكونفدرالية، وذلك على ملعب شهداء بنينا. وسيقود اللقاء الحكم جان أوتارا من بوركينا فاسو، ويساعده سايدو تياما وحبيب عمر نانيو، والمراقب من إثيوبيا سولمون ابيبي.

وخرج أهلى طرابلس من بطولة دوري أبطال أفريقيا على يد المريخ السوداني، فرغم تعويضه خسارته بهدفين نظيفين في السودان بالفوز 3-1 إلا أن أفضلية الهدف خارج الأرض أطاحت بالنادي الليبي إلى البطولة «الكونفدرالية».

ويدير الحكم الدولي المصري محمد معروف، مواجهة النصر ومضيفه ريفرز يونايتد النيجيري في ذهاب دور 32 مكرر في كأس الكونفيدرالية الأفريقية.  وتغلب النصر على نظيره كيغالي الرواندي بهدف نظيف خلال مبارتي دور 32 من البطولة «الكونفدرالية».

الفرق المتأهلة في «الكونفدرالية»
الصفاقسي والأفريقي من تونس، وبيراميدز وفيوتشر من مصر، ونهضة بركان والجيش الملكي من المغرب، والنصر والأخضر من ليبيا، واتحاد الجزائر من الجزائر، وتشاشوما وإف سي روايالز من جنوب أفريقيا، وغاغنوا من ساحل العاج، وسانت إيلوي لوبوبو وموتيما بيمبي من جمهورية الكونغو، وديابل نوار من الكونغو، وريال باماكو من مالي.

الفرق المنتقلة من دوري الأبطال إلى «الكونفدرالية»
الاتحاد المنستيري من تونس، ومازيمبي من جمهورية الكونغو، وبلاتو يونايتد من نيجيريا، وجمعية نيجيليك من النيجر، والأهلي طرابلس من ليبيا، وأسكو كارا من توغو، وبريميرو دي أوجوستو من أنغولا، ورويال ليبوباردس من إسواتيني، وأسيك ميموزا من ساحل العاج، ودجوليبا من مالي، وفلامبوا من بوروندي، ولا باس من السيشيل، وكاب تاون من جنوب أفريقيا، وريفرز يونايتد من نيجيريا، ويانغ أفريكانز من تنزانيا، وفيتا كلوب من جمهورية الكونغو ورايل كلوب دو كاديوغو من بوركينا فاسو.

جولة الإياب في الدور الـ32 مكرر 
وتقام جولة الإياب لدور الـ32 مكرر يوم 9 من نوفمبر الجاري، ويصعد عن هذا الدور 16 فريقا في مرحلة المجموعات يتم تقسيمها على أربع مجموعات بناءً على قرعة أخرى تجرى في شهر ديسمبر المقبل. ويحمل فريق نهضة بركان المغربي لقب بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن الموسم الماضي.

تدريبات الأخضر استعداد لملاقاة بلاتو يونايتيد النيجيري، 31 أكتوبر 2022. (صفحة الأخضر على فيسبوك)
تدريبات الأخضر استعداد لملاقاة بلاتو يونايتيد النيجيري، 31 أكتوبر 2022. (صفحة الأخضر على فيسبوك)
تدريبات الأخضر استعداد لملاقاة بلاتو يونايتيد النيجيري، 31 أكتوبر 2022. (صفحة الأخضر على فيسبوك)
تدريبات الأخضر استعداد لملاقاة بلاتو يونايتيد النيجيري، 31 أكتوبر 2022. (صفحة الأخضر على فيسبوك)
فريق الأخضر لكرة القدم. (فيسبوك)
فريق الأخضر لكرة القدم. (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غدا.. ثلاثي الكرة الليبية يواصلون مشوارهم بـ«الكونفدرالية»

غدا.. ثلاثي الكرة الليبية يواصلون مشوارهم بـ«الكونفدرالية»
البنك الدولي: 35% زيادة في أسعار الخبز.. والكسكس يقفز بنسبة 80%

البنك الدولي: 35% زيادة في أسعار الخبز.. والكسكس يقفز بنسبة 80%
قمة «لم الشمل» تجمع القادة العرب للمرة الأولى منذ 3 سنوات.. فهل تأتي بجديد؟

قمة «لم الشمل» تجمع القادة العرب للمرة الأولى منذ 3 سنوات.. فهل تأتي بجديد؟
ندوة حول الأديب سعيد خيرالله بمعرض جامعة طبرق للكتاب

ندوة حول الأديب سعيد خيرالله بمعرض جامعة طبرق للكتاب
سابقة تاريخية.. تايلور سويفت تكتسح كامل تصنيف «بيلبورد»

سابقة تاريخية.. تايلور سويفت تكتسح كامل تصنيف «بيلبورد»
لبنان يدخل مرحلة فراغ رئاسي مع انتهاء ولاية ميشال عون

لبنان يدخل مرحلة فراغ رئاسي مع انتهاء ولاية ميشال عون
منتخب الناشئين يواجه نظيره المصري في انطلاق تصفيات بطولة شمال أفريقيا

منتخب الناشئين يواجه نظيره المصري في انطلاق تصفيات بطولة شمال أفريقيا
كاركاتير خيري - ترامب يهنئ ماسك بعد استحواذه على تويتر

كاركاتير خيري - ترامب يهنئ ماسك بعد استحواذه على تويتر
واشنطن نتشر 6 قاذفات نووية «بي-52» في أستراليا في استعراض للقوة أمام بكين

واشنطن نتشر 6 قاذفات نووية «بي-52» في أستراليا في استعراض للقوة أمام بكين
أوردمان: استمعت لقصص نجاح رائعة للشباب الليبي خلال زيارة طرابلس

أوردمان: استمعت لقصص نجاح رائعة للشباب الليبي خلال زيارة طرابلس
استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية رغم الاعتراض الروسي.. وتركيا تتوسط لحل الأزمة

استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية رغم الاعتراض الروسي.. وتركيا تتوسط لحل الأزمة
240 مقاتلة و1600 طلعة جوية.. أضخم تدريبات جوية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية

240 مقاتلة و1600 طلعة جوية.. أضخم تدريبات جوية بين الولايات المتحدة وكوريا ...
العثور على كاميرات مستكشف في كندا بعد 85 عاماً من رحلته

العثور على كاميرات مستكشف في كندا بعد 85 عاماً من رحلته
عجز 40 مليون وظيفة بدوام كامل.. تحذير أممي من تراجع «حاد» لسوق العمل عالميا

عجز 40 مليون وظيفة بدوام كامل.. تحذير أممي من تراجع «حاد» لسوق العمل عالميا
سكبوا «البنزين على الوجه واليدين».. منظمة حقوقية تتهم القوات السورية بتعمد حرق جثث القتلى لطمس هوياتهم

سكبوا «البنزين على الوجه واليدين».. منظمة حقوقية تتهم القوات السورية بتعمد حرق ...
كشف ملابسات جريمة قتل وقعت منذ 3 أعوام

كشف ملابسات جريمة قتل وقعت منذ 3 أعوام
36 مليون دولار تعويضا عن السجن ظلما بتهمة اغتيال مالكولم إكس

36 مليون دولار تعويضا عن السجن ظلما بتهمة اغتيال مالكولم إكس
بالفيديو: كل ما تريدين معرفته عن «السيليكون» للشعر

بالفيديو: كل ما تريدين معرفته عن «السيليكون» للشعر
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
روشتة علمية لـ«الهوكي» من جامعة مصراتة: التكنولوجيا الرقمية والاهتمام بالناشئين
روشتة علمية لـ«الهوكي» من جامعة مصراتة: التكنولوجيا الرقمية ...
ملاعب جديدة ودورات تدريبية.. الأربد يعلن انطلاق أنشطة «البولو» الليبي
ملاعب جديدة ودورات تدريبية.. الأربد يعلن انطلاق أنشطة «البولو» ...
بعثة «أهلي طرابلس» تصل بنغازي استعدادا لملاقاة «ومارومو جلانتس»
بعثة «أهلي طرابلس» تصل بنغازي استعدادا لملاقاة «ومارومو جلانتس»
الليبي أحمد أبوزريبة يتوج بذهبيتين وفضية في بطولة «أفريقيا لرفع الأثقال»
الليبي أحمد أبوزريبة يتوج بذهبيتين وفضية في بطولة «أفريقيا لرفع ...
منتخب الناشئين يواجه نظيره المصري في انطلاق تصفيات بطولة شمال أفريقيا
منتخب الناشئين يواجه نظيره المصري في انطلاق تصفيات بطولة شمال ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الأهلي طرابلس» يبحث عن الثلاثية النظيفة أمام «المريخ» السوداني
«الأهلي طرابلس» يبحث عن الثلاثية النظيفة أمام «المريخ» ......
انتهت عبر قناة الوسط (WTV).. الأهلي طرابلس 3-1 المريخ بدوري أبطال أفريقا
انتهت عبر قناة الوسط (WTV).. الأهلي طرابلس 3-1 المريخ بدوري ......
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس وأبوسليم
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس وأبوسليم...
الثلاثي الليبي يترقب قرعة «الكونفدرالية» خلال ساعات
الثلاثي الليبي يترقب قرعة «الكونفدرالية» خلال ساعات...
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: النصر 1 - 0 كيغالي في «الكونفدرالية»
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: النصر 1 - 0 كيغالي في ......
المزيد
7 مباريات في الجولة الثالثة للدوري الليبي الممتاز.. تعرف على المواعيد
7 مباريات في الجولة الثالثة للدوري الليبي الممتاز.. تعرف على......
بالصور: فرحة وصول بعثة الكاراتيه بعد فوز الدويبي ببرونزية العالم
بالصور: فرحة وصول بعثة الكاراتيه بعد فوز الدويبي ببرونزية ......
غدا.. ثلاثي الكرة الليبية يواصلون مشوارهم بـ«الكونفدرالية»
غدا.. ثلاثي الكرة الليبية يواصلون مشوارهم بـ«الكونفدرالية»...
منتخب الناشئين يواجه نظيره المصري في انطلاق تصفيات بطولة شمال أفريقيا
منتخب الناشئين يواجه نظيره المصري في انطلاق تصفيات بطولة ......
الليبي أحمد أبوزريبة يتوج بذهبيتين وفضية في بطولة «أفريقيا لرفع الأثقال»
الليبي أحمد أبوزريبة يتوج بذهبيتين وفضية في بطولة «أفريقيا ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط