غدا.. ثلاثي الكرة الليبية يواصلون مشوارهم بـ«الكونفدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط

يستهل نادي النصر مباريات الأندية الليبية في ذهاب دور 32 مكرر في بطولة الكونفدرالية الأفريقية عندما يلتقي ريفرز يونايتيد النيجيري على ملعبه عند الساعة 2:30 ظهر غدٍ الأربعاء.

وتشهد نيجيريا أيضا مواجهة نارية بين نادي الأخضر ونظيره بلاتو يونايتيد عند الساعة 4:30 عصر الأربعاء لحساب الجولة نفسها من البطولة.

في حين يستضيف الأهلي طرابلس في ملعب شهداء بنينا ببنغازي نظيره ومارومو جلانتس الجنوب أفريقي غدا عند الساعة السادسة والنصب.

وستنقل قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس بثا مباشرا، بينما لا زالت تجري مفاوضات للحصول على حقوق نقل مباراتي النصر والأخضر.

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وتنقل قناة «الوسط» (wtv) على الهواء مباشرة مباريات الأندية الليبية الثلاثة في البطولة «الكونفدرالية».

استعدادات الأندية الليبية لمباريات «الكونفدرالية»

ووصلت بعثة نادي الأخضر إلى نيجيريا قبل يومين، حيث بدأت الاستعدادات لمباراة بلاتو يونايتيد النيجيري.

ووصل الأخضر إلى هذا الدور من البطولة بعدما فاز ذهابا على أرضه ووسط جمهوره بثلاثية نظيفة على عزام التنزاني قبل أن يتلقى هزيمة مباغته بهدفين نظيفين إيابا ليتأهل إلى دور 32 مكرر مستفيدا من مجموع المبارتين 3-2.

والأحد، وصلت بعثة نادي أهلي طرابلس إلى مدينة بنغازي استعدادا لملاقاة فريق «ومارومو جلانتس». وسيواجه الأهلي الفريق الجنوب أفريقي في ذهاب كأس الكونفدرالية، وذلك على ملعب شهداء بنينا. وسيقود اللقاء الحكم جان أوتارا من بوركينا فاسو، ويساعده سايدو تياما وحبيب عمر نانيو، والمراقب من إثيوبيا سولمون ابيبي.

وخرج أهلى طرابلس من بطولة دوري أبطال أفريقيا على يد المريخ السوداني، فرغم تعويضه خسارته بهدفين نظيفين في السودان بالفوز 3-1 إلا أن أفضلية الهدف خارج الأرض أطاحت بالنادي الليبي إلى البطولة «الكونفدرالية».

ويدير الحكم الدولي المصري محمد معروف، مواجهة النصر ومضيفه ريفرز يونايتد النيجيري في ذهاب دور 32 مكرر في كأس الكونفيدرالية الأفريقية. وتغلب النصر على نظيره كيغالي الرواندي بهدف نظيف خلال مبارتي دور 32 من البطولة «الكونفدرالية».

الفرق المتأهلة في «الكونفدرالية»

الصفاقسي والأفريقي من تونس، وبيراميدز وفيوتشر من مصر، ونهضة بركان والجيش الملكي من المغرب، والنصر والأخضر من ليبيا، واتحاد الجزائر من الجزائر، وتشاشوما وإف سي روايالز من جنوب أفريقيا، وغاغنوا من ساحل العاج، وسانت إيلوي لوبوبو وموتيما بيمبي من جمهورية الكونغو، وديابل نوار من الكونغو، وريال باماكو من مالي.

الفرق المنتقلة من دوري الأبطال إلى «الكونفدرالية»

الاتحاد المنستيري من تونس، ومازيمبي من جمهورية الكونغو، وبلاتو يونايتد من نيجيريا، وجمعية نيجيليك من النيجر، والأهلي طرابلس من ليبيا، وأسكو كارا من توغو، وبريميرو دي أوجوستو من أنغولا، ورويال ليبوباردس من إسواتيني، وأسيك ميموزا من ساحل العاج، ودجوليبا من مالي، وفلامبوا من بوروندي، ولا باس من السيشيل، وكاب تاون من جنوب أفريقيا، وريفرز يونايتد من نيجيريا، ويانغ أفريكانز من تنزانيا، وفيتا كلوب من جمهورية الكونغو ورايل كلوب دو كاديوغو من بوركينا فاسو.

جولة الإياب في الدور الـ32 مكرر

وتقام جولة الإياب لدور الـ32 مكرر يوم 9 من نوفمبر الجاري، ويصعد عن هذا الدور 16 فريقا في مرحلة المجموعات يتم تقسيمها على أربع مجموعات بناءً على قرعة أخرى تجرى في شهر ديسمبر المقبل. ويحمل فريق نهضة بركان المغربي لقب بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن الموسم الماضي.

تدريبات الأخضر استعداد لملاقاة بلاتو يونايتيد النيجيري، 31 أكتوبر 2022. (صفحة الأخضر على فيسبوك)

تدريبات الأخضر استعداد لملاقاة بلاتو يونايتيد النيجيري، 31 أكتوبر 2022. (صفحة الأخضر على فيسبوك)

فريق الأخضر لكرة القدم. (فيسبوك)