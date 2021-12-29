«الاتحاد» يفرض التعادل على «الاتحاد المصراتي»

فريق الاتحاد المصراتي. (الإنترنت)

انتهت مباراة فريق «الاتحاد المصراتي» أمام ضيفه فريق «الاتحاد»، بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، في مباراة مؤجلة من الأسبوع الثالث من بطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

فريق «الاتحاد المصراتي» بادر بالتسجيل منذ منتصف الشوط الأول عن طريق المحترف كرست، وعدل لـ«الاتحاد» المحترف أنفوسو أكوامي في الدقيقة 91 من الوقت الإضافي.

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بهذه النتيجة رفع فريق «الاتحاد» رصيده إلى النقطة العاشرة، في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما رفع «الاتحاد المصراتي» رصيده إلى النقطة السادسة من 5 مباريات.