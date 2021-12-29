تعرف على مواعيد مواجهات الأهلي طرابلس في «الكونفدرالية»

تدريبات فريق الأهلي طرابلس. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

أوقعت قرعة كأس «الكونفدرالية» الأفريقية بدوري المجموعات، التي جرت، الثلاثاء، بالعاصمة المصرية القاهرة، صدمات عربية، حيث جاء فريق الأهلي طرابلس في المجموعة الأولى برفقة بيراميدز المصري والصفاقسي التونسي وزاناكو الزامبي.

كما أوقعت القرعة ممثل ليبيا الثاني فريق الاتحاد في المجموعة الثانية برفقة أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي وشبيبة الساورة الجزائري والفائز من لقاء شبيبة القبائل الجزائري وليوبارد الأستيواني.

وسيكون جدول مباريات فريق الأهلي طرابلس والذي سينطلق في 13 فبراير المقبل 2022 على النحو الآتي:

المباراة الأولى.. الأهلي طرابلس × بيراميدز في مصر 13 فبراير، والمباراة الثانية.. الأهلي × الصفاقسي في ملعب بنينا 20 فبراير، المباراة الثالثة.. الأهلي × زاناكو في ملعب بنينا بليبيا 27 فبراير، المباراة الرابعة.. الأهلي × زاناكو.. في زامبيا 13 مارس، المباراة الخامسة.. الأهلي × بيراميدز.. في بنينا 20 مارس، المباراة السادسة.. الأهلي × الصفاقسي في تونس 3 إبريل.