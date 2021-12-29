انتهت عبر «WTV».. الاتحاد يخطف تعادلا مثيرا بهدف في الدقيقة 90 أمام الاتحاد المصراتي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 ديسمبر 2021, 05:10 مساء
مباراة الاتحاد المصراتي والاتحاد. (صورة مثبتة من الفيديو)

خطف فريق الاتحاد تعادلًا مثيرًا أمام الاتحاد المصراتي بهدف في الدقيقة 90، بعد أن كان خاسرًا بهدف في مباراة بثتها قناة «WTV» عبر استديو تحليلي، الأربعاء، بملعب مصراتة.

المباراة مؤجلة من الأسبوع الثالث ضمن مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

دخل فريق الاتحاد المباراة وهو في المركز الثالث برصيد تسع نقاط من ثلاث مباريات، ليصبح 10 نقاط بعد أربع مباريات.

بينما دخل فريق الاتحاد المصراتي المباراة وفي رصيده خمس نقاط من أربع مباريات، ليرفع رصيده إلى ست نقاط من خمس مباريات في المجموعة الثانية.

قدم الاستديو مراد دخيل، في حضور ضيوفه من خبراء التحليل الكروي أسامة الفزاني وعادل الخمسي وعلي ارحومة.

لمشاهدة تسجيل مباراة الاتحاد المصراتي والاتحاد في الدوري عبر قناة «WTV».. اضغط هنا

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر «WTV».. الاتحاد يخطف تعادلا مثيرا بهدف في الدقيقة 90 أمام الاتحاد ...
رياضة محلية
«التعليم»: استمرار الخطة الدراسية الحالية حتى تطعيم 70% من القطاع
ليبيا
كبسولة زمنية تحوي بقايا من الحرب الأهلية الأميركية
منوعات
الغنوشي لـ«قيس سعيد»: جربنا الإقصاء.. فلماذا تستعيد تجارب فاشلة؟
عربى
تغطية خاصة | مصير الانتخابات ما بعد 24 ديسمبر (2)
فيديو
أين تكمن الحلول للمعضلة السياسية الليبية؟
وجهات نظر
في ذكرى استقلال ليبيا، تساؤلات تحتاج النظر
وجهات نظر
التجربة البرلمانية في ليبيا 1908-1969(16)
وجهات نظر
بعد غلق «ميموريال».. القضاء الروسي ينظر في غلق مركزها لحقوق الإنسان
دولى
منظمة الصحة: خطورة «أوميكرون» لا تزال «عالية جدا»
دولى
أحزاب وتكتلات سياسية ترفض تأجيل الانتخابات وتستنكر «التدخلات الخارجية»
ليبيا
«المسابقات» تعتمد مباريات الأسبوع السادس بالدوري.. وتصدر عقوبات بالإيقاف وغرامات...
رياضة محلية
برمزية سياسية.. إسبانيا تقر ميزانية قياسية للعام 2022
اقتصاد
وليامز تقيم دور ملتقى الحوار في العملية السياسية
ليبيا
محكمة روسية تأمر بحل منظمة «ميموريال» الحقوقية.. وفرنسا: «خسارة رهيبة»
دولى
الدبيبة: سنباشر في الأيام المقبلة منح القروض للشباب وغيرهم
ليبيا
الدبيبة: حققنا فائضا ماليا وهناك زيادة لم نتمكن من صرفها
ليبيا
مواجهات عربية مثيرة في قرعة دوري أبطال أفريقيا
رياضة عالمية
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لماذا تراجعت العملة المتداولة خارج المصارف الليبية؟