انتهت عبر «WTV».. الاتحاد يخطف تعادلا مثيرا بهدف في الدقيقة 90 أمام الاتحاد المصراتي

مباراة الاتحاد المصراتي والاتحاد. (صورة مثبتة من الفيديو)

خطف فريق الاتحاد تعادلًا مثيرًا أمام الاتحاد المصراتي بهدف في الدقيقة 90، بعد أن كان خاسرًا بهدف في مباراة بثتها قناة «WTV» عبر استديو تحليلي، الأربعاء، بملعب مصراتة.

المباراة مؤجلة من الأسبوع الثالث ضمن مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

دخل فريق الاتحاد المباراة وهو في المركز الثالث برصيد تسع نقاط من ثلاث مباريات، ليصبح 10 نقاط بعد أربع مباريات.

بينما دخل فريق الاتحاد المصراتي المباراة وفي رصيده خمس نقاط من أربع مباريات، ليرفع رصيده إلى ست نقاط من خمس مباريات في المجموعة الثانية.

قدم الاستديو مراد دخيل، في حضور ضيوفه من خبراء التحليل الكروي أسامة الفزاني وعادل الخمسي وعلي ارحومة.

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