اختلاف في الوسط الإعلامي الرياضي حول قرار لعب الدور السداسي بالدوري الممتاز خارج ليبيا

محمد بركات ويونس الشلماني وعلي العزابي. (أرشيفية : الإنترنت)

اختلفت آراء الإعلاميين الرياضين في ليبيا، حول قرار الاتحاد الليبي لكرة القدم، بلعب الدور السداسي من مسابقة الدوري الممتاز، خارج ليبيا، وتحديدًا في مصر، بعد قرار مجلس إدارة الاتحاد برئاسة عبدالحكيم الشلماني باللعب في مصر، وكان هذا القرار مثار نقاش، وكتبت فيه عديد الآراء على صفحات التواصل الاجتماعي المحتلفة، وتحديدًا «فيسبوك».

الإعلامي والمعلق المعروف محمد بركات، كتب يقول «عبدالحكيم غابت عنه الحكمة، مؤكدًا أن قرار اللعب خارج ليبيا، هو عملية انتحارية من نوع آخر وهروب إلى الإمام، وسيكلف كثيرًا، وهو ليس حلًا لمشكلة الملاعب؛ بل زيادة تأزيم لواقع رياضي».

الصحفي علي العزابي، كتب يقول «طالما هناك رغبة للعب خارج البلاد، يفترض أن نلعب في قطر، لأنها تستضيف الأحداث الرياضية، دون أن ندفع أموالا أو بذل مجهود وسترحب بالفكرة».

الصحفي يونس الشلمانى، كتب يقول «أؤيد القرار، بعد أن شاهدنا جمعيًا الملاعب التي أصبحت غير صالحة في ليبيا، وهذا القرار شجاع، ونقطة تحسب لاتحاد الكرة».