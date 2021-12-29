اختلاف في الوسط الإعلامي الرياضي حول قرار لعب الدور السداسي بالدوري الممتاز خارج ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأربعاء 29 ديسمبر 2021, 04:26 مساء
محمد بركات ويونس الشلماني وعلي العزابي. (أرشيفية : الإنترنت)

اختلفت آراء الإعلاميين الرياضين في ليبيا، حول قرار الاتحاد الليبي لكرة القدم، بلعب الدور السداسي من مسابقة الدوري الممتاز، خارج ليبيا، وتحديدًا في مصر، بعد قرار مجلس إدارة الاتحاد برئاسة عبدالحكيم الشلماني باللعب في مصر، وكان هذا القرار مثار نقاش، وكتبت فيه عديد الآراء على صفحات التواصل الاجتماعي المحتلفة، وتحديدًا «فيسبوك».

الإعلامي والمعلق المعروف محمد بركات، كتب يقول «عبدالحكيم غابت عنه الحكمة، مؤكدًا أن قرار اللعب خارج ليبيا، هو عملية انتحارية من نوع آخر وهروب إلى الإمام، وسيكلف كثيرًا، وهو ليس حلًا لمشكلة الملاعب؛ بل زيادة تأزيم لواقع رياضي».

الصحفي علي العزابي، كتب يقول «طالما هناك رغبة للعب خارج البلاد، يفترض أن نلعب في قطر، لأنها تستضيف الأحداث الرياضية، دون أن ندفع أموالا أو بذل مجهود وسترحب بالفكرة».

الصحفي يونس الشلمانى، كتب يقول «أؤيد القرار، بعد أن شاهدنا جمعيًا الملاعب التي أصبحت غير صالحة في ليبيا، وهذا القرار شجاع، ونقطة تحسب لاتحاد الكرة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر «WTV».. الاتحاد يخطف تعادلا مثيرا بهدف في الدقيقة 90 أمام الاتحاد ...
رياضة محلية
«التعليم»: استمرار الخطة الدراسية الحالية حتى تطعيم 70% من القطاع
ليبيا
كبسولة زمنية تحوي بقايا من الحرب الأهلية الأميركية
منوعات
الغنوشي لـ«قيس سعيد»: جربنا الإقصاء.. فلماذا تستعيد تجارب فاشلة؟
عربى
تغطية خاصة | مصير الانتخابات ما بعد 24 ديسمبر (2)
فيديو
أين تكمن الحلول للمعضلة السياسية الليبية؟
وجهات نظر
في ذكرى استقلال ليبيا، تساؤلات تحتاج النظر
وجهات نظر
التجربة البرلمانية في ليبيا 1908-1969(16)
وجهات نظر
بعد غلق «ميموريال».. القضاء الروسي ينظر في غلق مركزها لحقوق الإنسان
دولى
منظمة الصحة: خطورة «أوميكرون» لا تزال «عالية جدا»
دولى
أحزاب وتكتلات سياسية ترفض تأجيل الانتخابات وتستنكر «التدخلات الخارجية»
ليبيا
«المسابقات» تعتمد مباريات الأسبوع السادس بالدوري.. وتصدر عقوبات بالإيقاف وغرامات...
رياضة محلية
برمزية سياسية.. إسبانيا تقر ميزانية قياسية للعام 2022
اقتصاد
وليامز تقيم دور ملتقى الحوار في العملية السياسية
ليبيا
محكمة روسية تأمر بحل منظمة «ميموريال» الحقوقية.. وفرنسا: «خسارة رهيبة»
دولى
الدبيبة: سنباشر في الأيام المقبلة منح القروض للشباب وغيرهم
ليبيا
الدبيبة: حققنا فائضا ماليا وهناك زيادة لم نتمكن من صرفها
ليبيا
مواجهات عربية مثيرة في قرعة دوري أبطال أفريقيا
رياضة عالمية
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لماذا تراجعت العملة المتداولة خارج المصارف الليبية؟