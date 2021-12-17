«المسابقات» تتخذ جملة من الإجراءات لمباراة الأهلي طرابلس والمدينة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الجمعة 17 ديسمبر 2021, 12:11 مساء
جانب من تدريبات فريق الأهلي طرابلس. (الإنترنت)

طلب رئيس لجنة المسابقات، عبدالمولى المغربي، في خطاب وجهه لمراقب مباراة الأهلي طرابلس مع المدينة، الهادي أسويطي، بتطبيق عدد من الإجراءات على الفريقين، نظرًا لحساسية المباراة.

وتقام المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث للدوري الليبي الممتاز، غدًا السبت، على ملعب نادي أبوسليم بطرابلس، ومن بين الإجراءات منع دخول أي جهة حتى لحاملي البطاقات الرسمية، والعاملين بالملعب طيلة فترة زمن المباراة، مع منع تواجد أي شخص في محيط الملعب والمنصة الرئيسية والمدرجات.

- 5 مدربين في مهب رياح التغيير بالدوري الممتاز
- لاعب الأهلي طرابلس السابق يعلن قبول أوراق ترشحه في الانتخابات البرلمانية عن حي الأندلس

 

ويسمح فقط بتواجد الآتية صفاتهم، الطاقم الفني لقناة ليبيا الرياضية، وقناة الوسط WTV، بالإضافة إلى رئيس النادي ومدير الكرة بالنادي، ومحرر صحفي واحد لكل ناد، وسائق الحافلة، و3 رياضيين فقط من كل ناد ويكون تواجدهم بالمنصة الشرفية، وأيضًا مصور ثابت واحد فقط لكل فريق، ويكون تواجده بجانب زاوية الركنية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيس بلدية برازيلي يسوي خلافه مع أحد معارضيه على حلبة مصارعة
منوعات
5 مدربين في مهب رياح التغيير بالدوري الممتاز
رياضة محلية
الليرة التركية تهوي إلى أدنى مستوى على الإطلاق مع خفض جديد للفائدة
اقتصاد
توصية أميركية باستخدام «فايزر» و«موديرنا» بدلا من «جونسون آند جونسون»
دولى
مجموعة السبع: «أوميكرون» أكبر خطر صحي راهن في العالم
دولى
في العدد 317: شبح التأجيل يهدد الانتخابات.. ومواجهة «كورونا» بالجرعة الثالثة
ليبيا
«أسوشيتد برس» ترسم صورة غامضة للانتخابات الليبية.. وتتنبأ بالفوضى
ليبيا
في مباراة شهدت 9 أهداف.. «الأخضر» يعزز موقعه في وصافة الدوري الممتاز
رياضة محلية
انتهت عبر «WTV».. مباراة «التحدي 1 - 1 الصداقة» في الدوري الليبي
رياضة محلية
رسميا.. 5 إصابات جديدة بـ«كورونا» تضرب صفوف ريال مدريد
رياضة عالمية
صور أقوى من السلاح.. الوجه الآخر لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
دولى
قرار حكومي يهدد بإيقاف مباريات الدوري الفرنسي نهائيا
رياضة عالمية
«فاو»: الجوع يتفاقم في العالم العربي
عربى
عضو مفوضية الانتخابات أبوبكر مردة: إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر «أصبح غير ممكن»
ليبيا
(فيديو) انتهت عبر «WTV».. مباراة «خليج سرت 3 - 6 الأخضر» في الدوري الليبي
رياضة محلية
(باش تُنفخ النار يا…..)
وجهات نظر
الغنوشي يعلق على قرارات الرئيس التونسي
عربى
«فتلوكه»!!
وجهات نظر
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذه الأعشاب تمد جسمك بالمغنيسيوم