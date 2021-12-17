«المسابقات» تتخذ جملة من الإجراءات لمباراة الأهلي طرابلس والمدينة

جانب من تدريبات فريق الأهلي طرابلس. (الإنترنت)

طلب رئيس لجنة المسابقات، عبدالمولى المغربي، في خطاب وجهه لمراقب مباراة الأهلي طرابلس مع المدينة، الهادي أسويطي، بتطبيق عدد من الإجراءات على الفريقين، نظرًا لحساسية المباراة.

وتقام المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث للدوري الليبي الممتاز، غدًا السبت، على ملعب نادي أبوسليم بطرابلس، ومن بين الإجراءات منع دخول أي جهة حتى لحاملي البطاقات الرسمية، والعاملين بالملعب طيلة فترة زمن المباراة، مع منع تواجد أي شخص في محيط الملعب والمنصة الرئيسية والمدرجات.

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ويسمح فقط بتواجد الآتية صفاتهم، الطاقم الفني لقناة ليبيا الرياضية، وقناة الوسط WTV، بالإضافة إلى رئيس النادي ومدير الكرة بالنادي، ومحرر صحفي واحد لكل ناد، وسائق الحافلة، و3 رياضيين فقط من كل ناد ويكون تواجدهم بالمنصة الشرفية، وأيضًا مصور ثابت واحد فقط لكل فريق، ويكون تواجده بجانب زاوية الركنية.