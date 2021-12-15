لاعب الأهلي طرابلس السابق يعلن قبول أوراق ترشحه في الانتخابات البرلمانية عن حي الأندلس

مخلوف المبروك. (أرشيفية : الإنترنت)

قدم لاعب فريق الأهلي طرابلس والخبير الدولي الدكتور مخلوف المبروك أوراق ترشحه رسميًا لمفوضية الانتخابات البرلمانية عن الدائرة الانتخابية حي الأندلس بطرابلس.

وقال الدكتور مخلوف المبروك في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»: «تقدمت للانتخابات وتم قبول أوراق ترشيحي من قبل المفوضية وإن فزت عن دائرية حي الأندلس في الانتخابات سوف أضع برنامجًا يهتم بشريحة الشباب وسأكون صوتًا للشباب تحت قبة البرلمانية».

وأضاف: «يجب علينا أن يكون هناك حضور لنا للنهوض بالرياضة الليبية والاهتمام بشريحة الشباب وتوفير كل متطلبات الحياة الكريمة».

ويعد الدكتور مخلوف المبروك من الشخصيات الرياضية الليبية وخبيرًا في القوانين وكان ضمن الوفد الذي مثَّل ليبيا في رفع الحظر عن الملاعب الليبية في المغرب خلال السنوات الماضية وله العديد من البرامج والمحاضرات.

مخلوف المبروك مع بلاتيني. (أرشيفية : الإنترنت)