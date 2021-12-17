5 مدربين في مهب رياح التغيير بالدوري الممتاز

دخلت النسخة الجديدة رقم «47» من مسابقة الدوري العام الليبي الممتاز لكرة القدم أجواء تغيير المدربين سريعاً، فلم يمر الأسبوع الرابع، حتى شهدت المسابقة حزمة من الإقالات والاستقالات، حيث تقدم المدرب صالح رحيل باستقالته من تدريب فريق «شباب الجبل» بعد ثلاث جولات من الدوري الليبي لكرة القدم وعدم فوز الفريق بأي مباراة، وخسارته ثلاث مباريات متتالية مع وجود الفريق في ذيل ترتيب المجموعة الأولى، وباستقالة صالح رحيل، أصبح عدد المغادرين 5 مدربين وهم عبد الحفيظ أربيش «السويحلي» والحسن الغسلي مدرب «المدينة»، وحمدي بطاو مدرب فريق «الخمس»، وعمر المريمي مدرب «أبوسليم» وآخرهم صالح رحيل.

وأعلن مجلس إدارة نادي «السويحلي»، تعيين التونسي كمال زعيم، مدرباً للفريق بديلاً عن الجهاز الفني السابق بقيادة المدرب الوطني عبدالحفيظ أربيش، الذي انضم لقائمة المدربين المغادرين بعد ثلاث جولات من الدوري الليبي هذا الموسم 2021 - 2022، ليتسلم فريق «السويحلي» وفي رصيده 4 نقاط، من فوز وتعادل وخسارة؛ حيث تعادل مع «الاتحاد المصراتي» وخسر أمام «المحلة» وفاز على «الخمس» بقيادة المدرب عبدالحفيظ أربيش، ويعد زعيم مدرباً تونسياً شاباً، سبق له خوض تجربة تدريبية ناجحة في تونس والسعودية، وكلاعب خاض عديد التجارب المميزة، أبرزها رفقة المنتخب التونسي الأول، ونادي «الترجي» الرياضي، ونادي «بارتيزان بلغراد»، و«إنبي» المصري.

وكمدرب، فقد سبق له تدريب نادي «الطائي» السعودي، وتجربة أخرى في نادي «الكوكب» السعودي، أيضاً درب نادي «الوحدة» السعودي وتحصل معه على بطولة دوري الدرجة الأولى، وفي تونس، خاض تجربة ناجحة رفقة «اتحاد الرياضي بن قردان»، وتمكن من التأهل للمشاركة في كأس «الكونفدرالية» الأفريقية، والحصول على الترتيب الثالث في الدوري التونسي الممتاز.

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أما إدارة نادي «الخمس» فقد أعلنت التعاقد مع المدير الفني التونسي جمال خشارم، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفاً للمدرب الوطني حمدي بطاو، الذي أصبح حالياً مدرباً لفريق «المدينة»، ويملك فريق «الخمس» حالياً أربع نقاط من أربع جولات، فاز على «المدينة» وخسر أمام «الأولمبي» و«السويحلي» وتعادل أمام أبوسليم، وقاد المدرب التونسي خشارم فريق «المريخ» السوداني لوقت قصير، وهي أول تجربة له كمدرب، وتوج معه باللقب، كما عمل كمساعد مدرب للنادي «الصفاقسي».

وفي سبتمبر الماضي، أعلن نادي «المدينة» وصول المدرب المغربي، الحسن الغسلي، إلى العاصمة طرابلس؛ وذلك من أجل توقيع عقد للإشراف على تدريب الفريق الأول في الموسم الجديد، قبل أن يرحل سريعاً، ويخلف التعاقد مع الغسلي حزمة من التعاقدات تاركاً إياها، وكانت إدارة نادي «المدينة» تعاقدت مع كل من اللاعب التونسي المبروك الجندلي قادماً من نادي «أُحد» السعودي بالدرجة الثانية وسبق له اللعب مع كل من «اتحاد بنقردان»، و«اتحاد تطاوين» بالدوري التونسي، ويشغل الجندلي مركز قلب الدفاع وهو من مواليد 1992، ومعه الظهير الأيسر محمد الفطيسي قادماً من نادي «المحلة» والهادي عمارة والمنتصربالله أرتيمة والمهاجم يعقوب عبدالله قادماً من فريق «الخمس» وعبدالسلام أبوكرواع قادماً من فريق «الخمس»، أيضاً تم التعاقد مع حارس «خليج سرت» عمار مسعود ومعاذ عبدالمجيد والمدافع محمد الشبلي والمعتصم البقرمي وعاطف علي، بجانب تجديد عقد المحترف الكاميروني جاكويس هامان.

وكشفت إدارة نادي «المدينة» الليبي حزمة إجراءات، أبرزها إعلان انتهاء التعاقد مع المحترف الغاني ماكسويل باكو، ومواطنه إسحاق إدورو، بالتراضي بين الطرفين، كما فسخت الإدارة التعاقد مع اللاعب هيثم محمد ضانة بالتراضي بين الطرفين، وكان «المدينة» أنهى الدوري الليبي في المركز الثامن للمجموعة الثانية بـ25 نقطة من 22 مباراة، لكن «المدينة» خرج خالي الوفاض من منافسات الموسم الماضي، بعد رحلة قصيرة مع مدربه عبدالحفيظ أربيش، الذي رحل إلى تدريب نادي «السويحلي» ليعلن التعاقد معه، على أن يعاونه المدرب رياض الشريف، ليقود الجهاز الفني الوطني فريق الكرة الأول في الموسم الرياضي الجديد، حيث وصل أربيش إلى مدينة مصراتة لتوقيع العقود بشكل رسمي.

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وانتهى فريق كرة القدم بنادي «السويحلي» من معسكره الخارجي بمدينة أنطاليا التركية، استعداداً للدوري الليبي الممتاز في نسخته الـ47، وفي تصريح خاص إلى جريدة «الوسط»، قال المدير الإداري للفريق محمد الوش: «المعسكر ممتاز، وحقق النجاح المطلوب، والاستفادة كانت كبيرة بتوفير كل عوامل النجاح من مواصلات حديثة وإقامة ممتازة بفندق 5 نجوم، ويحتوي على 5 ملاعب معشبة طبيعياً وصالة رياضية مجهزة و5 أحواض سباحة»، وأضاف الوش: «خاض الفريق مباراتين وديتين حقق فيهما الفوز على شارمبول التركي بنتيجة عريضة (9 - 0) تناوب على تسجيلها محمد سويسي (ثلاثة أهداف) وكايتا (ثلاثة أهداف) وهدف واحد لكل من فراس شليق ومعاذ الصغير وعبدالله بن خليل، كما فاز في وديته الثانية على منتخب الجامعات التركي بنتيجة (4 - 0) سجلها صهيب البوش (هدفين) وهدف لكل من الصغير الكانوني ومؤيد القمودي»، ليعصف رحيل أربيش بكل هذه الاستعدادات.

وتعاقدت إدارة نادي «المدينة» مع المدرب الوطني حمدي بطاو مرة أخرى خلفاً للمدرب المغربي الحسن الغسلي الذي قاد «المدينة» في مباراة واحدة، وجاء رحيل الغسلي من تدريب الفريق عقب الخسارة من «الخمس» في أول مباراة له بالدوري الليبي الممتاز بنتيجة هدفين دون رد والذي كان يقود فريق «الخمس» في هذه المباراة المدرب حمدي بطاو، كما أعلنت إدارة نادي «الخمس» إقالة المدرب حمدي بطاو من مهامه كمدير فني بسبب جلوسه مع نادٍ آخر دون إعلام مجلس الإدارة.

وأخيراً.. تعاقدت إدارة نادي «أبوسليم» مع المدرب الوطني رضا عطية؛ لتدريب الفريق الأول خلفاً للمدرب الوطني عمر المريمي الذي قدم استقالته عقب مباراة «أبوسليم» و«الاتحاد المصراتي» مباشرة، ويعد المدرب الوطني رضا عطية من أبرز المدربين الوطنيين، حيث قاد الموسم الماضي فريق «الاتحاد المصراتي»، ووصل به إلى مركز متقدم في المجموعة الثانية، وقد سبق له أن درب فريق «الأهلي طرابلس» عدة مرات.