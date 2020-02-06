طاجين الزبيب

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 فبراير 2020, 02:16 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

طبق الطاجين الحلو هو من الأكلات الجزائرية المعروفة والتي تعرف بمذاقها الحلو، والتي تتكوّن من اللحم والبرقوق والزبيب وبعض المنكهات، وله عدّة طرق لصنعه، وهنا طريقة عمل طاجين الزبيب، حسب موقع «موضوع».

المكوّنات
ثلاثة أكواب من الماء.
نصف كيلو غرام من لحم الغنم.
نصف كوب من الزبيب المنقوع.
ربع كوب برقوق ويكون مجفّفا ومنقوعا.
ملعقة كبيرة من السمن النباتي.
ملعقة كبيرة من السكر.
ربع ملعقة صغيرة من الزعفران.
بصلة صغيرة.
عودان من القرفة.
نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا.
سمسم للزينة.

طريقة التحضير
- نضع السمن النباتي والبصل في مقلاة، ونقلب، ثم نضيف إليه اللحم، ثمّ نضيف الزعفران ونقلب جيدا، ثمّ نضيف إليه الماء والقرفة.

- نتركه على نار متوسطة حتى يستوي اللحم، ثمّ نضيف البرقوق والزبيب ثمّ السكر والفانيلا، ونتركه على النار لمدّة عشر دقائق، ثم نبعده عن النار ونزينه بالسمسم.

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