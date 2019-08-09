كفتة الأرز من المطبخ المصري

كفتة الأرز من الوجبات الشهية التي يقبل عليها الصغار والكبار، لذلك نقدم إليكِ طريقة سهلة وسريعة لتحضيرها لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي، وفقًا لموقع «هناكل».

المكونات

1/2 كيلو لحمة مفرومة

1/2 كيلو أرز مغسول و مصفى

1/2 كوب معدنوس طازج

1/2 كوب شبت طازج

1/2 كوب كزبرة طازجة

بصلة كبيرة

6 فصوص ثوم

ملعقة كبيرة كمون

ملعقة كبيرة ملح

ملعقة كبيرة فلفل أسود

1/2 ملعقة كبيرة شطة (اختياري)

زيت للقلى

1/2 لتر شوربة لحمة

لعمل الصلصة

بصلة

4 فصوص ثوم

1/2 كوب عصير طماطم

ملعقة كبيرة معجون طماطم

ملعقة كبيرة سمنة

طريقة التحضير

- يفرم اللحم مع الأرز والثوم والبصل والمعدنوس والشبت والكزبرة، وجميع البهارات مع بعض في مطحنة الكبة وتطحن حتى نحصل على عجينة ناعمة متماسكة.

- تدخل العجين الثلاجة لمدة نصف ساعة، ثم تشكل على شكل كرات أو أصابع.

- تقلى أصابع الكفتة في الزيت.