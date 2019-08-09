كفتة الأرز من المطبخ المصري

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 09 أغسطس 2019, 09:55 صباحا

كفتة الأرز من الوجبات الشهية التي يقبل عليها الصغار والكبار، لذلك نقدم إليكِ طريقة سهلة وسريعة لتحضيرها لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي، وفقًا لموقع «هناكل».

المكونات
1/2 كيلو لحمة مفرومة
1/2 كيلو أرز مغسول و مصفى
1/2 كوب معدنوس طازج
1/2 كوب شبت طازج
1/2 كوب كزبرة طازجة
بصلة كبيرة
6 فصوص ثوم
ملعقة كبيرة كمون
ملعقة كبيرة ملح
ملعقة كبيرة فلفل أسود
1/2 ملعقة كبيرة شطة (اختياري)
زيت للقلى
1/2 لتر شوربة لحمة

لعمل الصلصة
بصلة
4 فصوص ثوم
1/2 كوب عصير طماطم
ملعقة كبيرة معجون طماطم
ملعقة كبيرة سمنة

طريقة التحضير
- يفرم اللحم مع الأرز والثوم والبصل والمعدنوس والشبت والكزبرة، وجميع البهارات مع بعض في مطحنة الكبة وتطحن حتى نحصل على عجينة ناعمة متماسكة.
- تدخل العجين الثلاجة لمدة نصف ساعة، ثم تشكل على شكل كرات أو أصابع.
- تقلى أصابع الكفتة في الزيت.

لتحضير الصلصة
- تحمر البصلة المفرومة مع 3 فصوص ثوم في ملعقة سمن ونضيف عليها عصير الطماطم وتترك لتتسبك.
- يضاف نصف لتر شوربة لحم وعندما تغلي نضيف الكفتة، وتترك 30 دقيقة تقريبًا حتى تنضج تمامًا وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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