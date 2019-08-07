بالفيديو: أرز مبوخ بالبصلة

نقدم إليك طريقة تحضير الأرز المبوخ بالبصلة لتعديه في مطبخك بسهولة شاهدي الطريقة معنا وفقا لقناة «وصفات مريم الجزائرية» على «يوتيوب».
المكونات لحم أرز صلصة طماطم قرفة وقرنفل بصلة مقطعة ملح فلفل بزار بطاطا حمص
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