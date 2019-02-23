شعرية بالقرفة

تعرفي معنا على طريقة تحضير حلى الشعرية بالقرفة لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي وفقًا لموقع «مطبخك».

المكونات

علبتان من بسكويت سادة

كوب حليب سائل

كوب كريم حلويات

علبتان من القشدة

1/2 علبة حليب مكثف محلى

كوب كريم كراميل

كيس شعيرية

1/2 كوب حليب ساخن

ملعقة كبيرة زبد

قرفة ناعمة

طريقة التحضير

- في وعاء للطهي، حمري الشعيرية مع الزبد ثم اسكبي فوقها 1/2 كوب حليب ساخنًا واتركيها تبرد.

- في طبق تقديم بايريكس، ضعي طبقتين من البسكويت واسكبي فوقها ربع كوب حليب سائل.

- اخلطي بالخلاط الكهربائي نصف كوب حليب سائل مع القشدة والحليب المكثف المحلى وكريم الحلويات وكريم كراميل حتى تتجانس المكونات.

- اسكبي نصف كمية الخليط الكريمي فوق طبقة البسكويت المبلل بالحليب ووزعي نصف كمية الشعيرية فوق الخليط ثم كرري العمل حتى انتهاء الكمية وزيني بالقرفة الناعمة ويصبح طبقك جاهزًا للتقديم.

