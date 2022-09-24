رئيسة وزراء فرنسا تزور الجزائر في أكتوبر لإعادة إطلاق العلاقات الثنائية

القاهرة - بوابة الوسط

تزور رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن، الجزائر في التاسع والعاشر من أكتوبر المقبل للقاء نظيرها أيمن بن عبدالرحمن، بهدف تثبيت «الشراكة» التي اتفق عليها نهاية الشهر الماضي رئيسا البلديْن، حسبما أعلنت رئاسة الحكومة الفرنسية السبت.

وأكد المصدر «تماشيًا مع الإعلان المشترك للجزائر من أجل تجديد الشراكة بين الجزائر وفرنسا»، والذي تمخّضت عنه زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى الجزائر نهاية أغسطس، «سيجتمع أعضاء الحكومتين الفرنسية والجزائرية لإعادة تأكيد عزمهم على تعزيز الصداقة بين فرنسا والجزائر وتعميق التعاون الثنائي في مجالات المصلحة المشتركة»، وفق وكالة «فرانس برس».