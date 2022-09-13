مصادر: القوى الغربية في «الذرية» تتحد ضد إيران دون إصدار قرار

القاهرة - بوابة الوسط

قال دبلوماسيون، اليوم الثلاثاء، إن القوى الغربية تضغط على دول أخرى في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة للضغط بشكل مشترك على إيران كي تعطي الوكالة الإجابات التي طالما سعت للحصول عليها بشأن آثار اليورانيوم التي عُثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة.

وفي اجتماعه الفصلي الأخير في يونيو، أصدر مجلس محافظي الوكالة، المؤلف من 35 دولة، قرارًا يبدي فيه «قلقه العميق» من الاستمرار في عدم تفسير وجود آثار لليورانيوم بسبب عدم تعاون إيران بالقدر الكافي، ودعا طهران إلى التعامل مع الوكالة «دون تأخير». وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومقرها فيينا، إنه لم يجر إحراز تقدم أو مشاركة من إيران منذ ذلك الحين.

وبدلا من تمرير قرار جديد في اجتماع مجلس المحافظين هذا الأسبوع، أعدت الدول الأربع التي تقف وراء قرار يونيو، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، بيانا مشتركا تؤكد فيه من جديد دعم ذلك القرار أملا في أن توقع عليه العديد من الدول الأخرى.

الذرية لإيران: الوفاء بالالتزامات دون تأخير

وجاء في القرار، الذي اطلعت عليه «رويترز» «ندعو إيران إلى العمل فورا على الوفاء بالتزاماتها القانونية وقبول عرض مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، دون تأخير، الخاص بزيادة المشاركة لتوضيح كافة قضايا الضمانات العالقة وحلها»، في إشارة إلى التحقيق، الذي قامت به الوكالة على مدى سنوات.

ويحمل القرار، الذي يتخذه مجلس المحافظين، نفس أهمية أي قرار رسمي يتخذه، وهو أعلى جهة لصنع السياسات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويجتمع أكثر من مرة في السنة.

ويعد البيان، الذي تصدره مجموعة من الدول لكن دون أن تقدم أو تصدر قرارًا، مجرد إبداء رأي. وتقول القوى الغربية إن قضية جزيئات اليورانيوم، التي لم تُفسر،أصبحت عقبة في محادثات أوسع لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم العام 2015 مع القوى العالمية إذ تسعى طهران الآن لإغلاق تحقيق الوكالة في إطار تلك المفاوضات.

وفي تعبير عن إحباطها، ذكرت القوى الأوروبية يوم السبت أن ذلك هدد المحادثات لإحياء الاتفاق الذي يقيد الأنشطة النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات الغربية.

وأفاد مصدر دبلوماسي فرنسي أن باريس تجري مشاورات مع شركائها لبحث كيفية التعامل مع الجمود الحالي والتحضير لاجتماع مجلس محافظي الوكالة المقبل في نوفمبر.

وقال الدبلوماسي «لا توجد مفاوضات نشطة حاليا»، مضيفا أن القوى الغربية لم تيأس حتى الآن من الوصول إلى حل دبلوماسي.

وانسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق العام 2018 وأعاد فرض العقوبات الأميريكية على إيران مما دفعها إلى البدء في انتهاك القيود النووية المنصوص عليها في الاتفاق وإحياء المخاوف الأميركية والعربية والإسرائيلية من أنها قد تحاول تطوير قنبلة ذرية. وتنفي إيران أنها تسعى لامتلاك أسلحة نووية.