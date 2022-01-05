كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا باتجاه البحر

بث تلفزيوني يظهر صورة للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال حضوره اجتماع اللجنة المركزي لحزب العمال، في محطة قطارات في سيول، 1 يناير 2022. (أ ف ب)

أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا بالستيًا على ما يبدو باتجاه البحر، الأربعاء، بحسب ما أعلنت كوريا الجنوبية واليابان، في أول تجربة صاروخية تجريها بيونغ يانغ في العام الجديد.

ومنذ تولي كيم جونغ أون السلطة قبل عقد، حقق البرنامج العسكري لكوريا الشمالية تقدمًا كبيرًا رغم العقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ. وتأتي التجربة الصاروخية الأولى هذا العام للدولة المزودة بالسلاح النووي، في أعقاب عام شهد سلسلة اختبارات شملت أسلحة «من نوع جديد» رغم الصعوبات الاقتصادية والجائحة، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت «ما يُفترض أنه صاروخًا بالستيًا» باتجاه البحر قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة قرابة الساعة 08.10 الأربعاء (23:10 ت غ الثلاثاء)، من مقاطعة جاغنغ المحاذية للصين. وعبر مجلس الأمن القومي الكوري الجنوبي عقب اجتماع طارئ عن «القلق إزاء عملية الإطلاق»، بحسب ما جاء في بيان لمكتب الرئيس.

من جهته، قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إنها «على الأرجح تجربة إطلاق صاروخ بالستي». وأضاف في تصريحات لصحفيين: «من المؤسف حقًا أن تواصل كوريا الشمالية إطلاق الصواريخ منذ العام الماضي»، وأكد أن الحكومة اليابانية بصدد تحليل التفاصيل ومنها عدد الصواريخ التي قد تكون أطلقت.

وقال كبير الناطقين الحكوميين، هيروكازو ماتسونو، للصحفيين: «لم ترد تقارير حتى الآن عن تعرض الطائرات والسفن اليابانية لأضرار». وأضاف: «نواصل إجراء التحليلات لكن إذا سار المقذوف في مدار عادي، يتوقع أن يكون قد عبر قرابة 500 كلم وسقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان».

محادثات متوقفة بشأن النووي الكوري الشمالي

وجاءت التجربة في أعقاب خطاب للزعيم الكوري الشمالي الأسبوع الماضي تعهد فيه مواصلة بناء القدرات العسكرية لبلاده. وقالت الباحثة في معهد «ودرو ويلسون» الدولي ومقره واشنطن، جين لي: «أتوقع أن تستمر كوريا الشمالية في تطوير ترسانتها بطريقة تسمح لها بتحسين موقعها الاستراتيجي خلال فترة تغيرات سياسية في المنطقة».

- كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا غير محدد

في 2021، أعلنت كوريا الشمالية أنها أجرت سلسلة اختبارات صاروخية ناجحة شملت إطلاق صاروخ بالستي «من نوع جديد» من غواصة، وصاروخ «كروز» بعيد المدى، وصاروخ «فرط صوتي» من قطار.

وتوقفت محادثات الملف النووي بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة منذ انهيار قمة عقدت في هانوي في 2019 بين كيم والرئيس الأميركي في حينه دونالد ترامب.

وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، مرارًا استعدادها للقاء مسؤولين كوريين شماليين في أي مكان وزمان دون شروط مسبقة، وذلك في إطار الجهود الرامية لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي. غير أن بيونغ يانغ رفضت الدعوة حتى الآن، متهمة واشنطن بانتهاج «سياسات عدائية».

في نهاية اجتماع رئيسي لحزب العمال الحاكم الأسبوع الماضي، لم يأت كيم على ذكر الولايات المتحدة إطلاقًا. وبدلًا من إطلاق المواقف السياسية بشأن الدبلوماسية التي كانت ترصد أي مؤشرات بشأنها في كل خطابات كيم بمناسبة العام الجديد في السنوات الماضية، ركز الزعيم الكوري الشمالي في خطاب طويل على الأمن الغذائي والتنمية. وقال إن بيونغ يانغ ستواصل تعزيز قدراتها العسكرية مع الأخذ بالاعتبار «البيئة العسكرية لشبه الجزيرة الكورية» والوضع الدولي المتغير.

ورأى الباحث في المعهد الكوري لأبحاث الأمن القومي، شين بيوم-شول، في تصريحات لوكالة «فرانس برس» أن «بيونغ يانغ بصدد توجيه رسالة للولايات المتحدة مفادها أنها لن تتغير وأن على واشنطن بالتالي التنازل».

وتعاني كوريا الشمالية من عقوبات دولية شديدة على خلفية برنامجيها النووي والبالستي. وتفاقمت الصعوبات الاقتصادية في هذه الدولة الفقيرة على إثر فرضها إغلاقًا صارمًا لمنع تفشي جائحة «كوفيد-19». غير أن الوضع الاقتصادي المتدهور خلال الوباء لم ينل من تلك البرامج، وواصلت كوريا الشمالية مساعيها لتطوير الأسلحة، حسب ما جاء في تقرير للأمم المتحدة في أكتوبر.