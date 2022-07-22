مونديال يوجين: استبعاد الأميركي سكانتلينغ لانتهاكه قوانين المنشطات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، استبعاد الأميركي غاريت سكانتلينغ من بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية بعد قبوله عقوبة الإيقاف المؤقت لانتهاكه قواعد مكافحة المنشطات.

وقالت الوكالة في بيان، وفقا لـ«فرانس برس» إن سكانتلينغ الذي كان يأمل في الحصول على ميدالية في المونديال الأميركي بعد حلوله رابعا في أولمبياد طوكيو العام الماضي، أوقف بسبب «سلوكه أثناء تحقيق بخصوص تخلف ثالث عن فحص المنشطات»، دون تقديم مزيد من المعلومات حول ملابسات خرقه لقواعد مكافحة المنشطات.

ويفرض قانون مكافحة المنشطات على الرياضيين تزويد السلطات بمكان وجودهم كل يوم خلال نوافذ معينة حتى يكونوا متاحين لاختبارات المنشطات خارج المنافسة، وفي حال التخلف عن ثلاثة مواعيد للاختبار خلال نافذة مدتها 12 شهرًا يمكن أن يواجهون عقوبة الإيقاف قد تصل إلى عامين.

حظر التنافس في أي مسابقات

وقالت الوكالة الأمريكية إن سكانتلينغ وافق على إيقافه ووافق على نشر معلومات عن قضيته. وأضاف: «بموجب الإيقاف المؤقت، يُحظر على سكانتلينغ التنافس في أي مسابقات تحت لواء الاتحاد الدولية لألعاب القوى، أو الاتحاد الأميركي لألعاب القوى، أو اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأميركية، في انتظار حل قضيته».

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وتابعت: «على هذا النحو، لن يشارك في مسابقة العشارية في بطولة العالم لألعاب القوى 2022 في يوجين بولاية أوريغون». وأنهى سكانتلينغ مسابقة السباعية في في بطولة العالم داخل قاعة في بلغراد في مارس الماضي.