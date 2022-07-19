القطري برشم والمغربي البقالي يتوجان بالذهب في «مونديال يوجين»

القاهرة - بوابة الوسط

توج القطري معتز برشم، باللقب العالمي الثالث تواليا عندما ظفر بذهبية مسابقة الوثب العالي في النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى.

ونجح برشم، بطل أولمبياد طوكيو مناصفة من صديقه الإيطالي جانماركو تامبيري، في تحقيق إنجازه بتخطيه خمس حواجز متتالية من المحاولة الأولى آخرها 2.37 متر متقدما على الكوري الجنوبي وو سانغهيوك (2.35 متر)، فيما عادت البرونزية للأوكراني أندري بروتسنكو الذي منح الميدالية الأولى لبلاده في البطولة. وحل تامبيري رابعا، وفقا لـ«فرانس برس».

ذهبية للمغربي البقالي

وتوج العداء المغربي سفيان البقالي، بذهبية سباق 3 آلاف متر موانع في النسخة الثامنة عشرة من البطولة المقامة في مدينة يوجين الأميركية.

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وقطع البقالي، بطل أولمبياد طوكيو، مسافة السباق بزمن 8.25:13 دقائق متقدما على وصيفه في الألعاب الأولمبية الإثيوبي لاميشا غيرما (8.26:01 د) والكيني كونسيسلوس كيبروتو حامل لقب الدوحة 2019 (8.27:92 د).